敏感時刻　台宣布全面解禁日本福島食品管制

台灣自2011年至今已針對日本食品進行27萬餘批次邊境輻射檢驗，不合格率為0。（圖：台食藥署提供） 中評社台北11月21日電／中日緊張關係升高，賴清德昨日透過臉書曬出吃壽司照力挺日本，美國在台協會台北辦事處長谷立言今天也PO文和“總統府”秘書長潘孟安一起喝日本清酒，表示台日對日本堅定不移的共同支持。台灣“衛生福利部”食藥署今天傍晚突然宣佈全面解禁福島食品輸台。



因應日本311地震造成輻射外洩，台灣歷經14年把關受輻射地區產品。食藥署21日傍晚正式公告，取消日本食品輸台須檢附產地證明的規定，即日起生效，這表示日本福島五縣市，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉食品將全面解禁，回到與其他國家食品相同的管理方式。



食藥署統計，台灣自2011年至今已針對日本食品進行27萬餘批次邊境輻射檢驗，不合格率為0；依最新風險評估，民眾因日本食品而增加的輻射暴露量屬“可忽略”。



食藥署署長姜至剛指出，此次調整是依據國際與台灣境內科學證據做出的決定，根據國際原子能總署（IAEA）公開資訊，日本政府已建立完善監測制度，並依檢測結果滾動式調整台灣管制措施，有效掌握食品供應鏈安全。



姜至剛說，在確保民眾食安、以科學證據為原則並接軌國際的前提下，研議日本食品回歸源頭管理與一般邊境抽驗。預告期間未接獲反對意見，因此正式調整為與其他國家一致，依食品風險分級進行抽驗把關。目前全球對日本食品仍採取特別管制的僅剩中國（含港、澳）、韓國與俄羅斯。



針對福島五縣食品全面解禁，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，此次只是把福島食品從“特別管制”改回“一般管理”，輻射安全標準完全沒有放鬆，台灣仍維持每公斤銫－134與銫－137總和不得超過100貝克的限量規範。