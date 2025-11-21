高雄市政府聯手郵輪業者共推南向航線

麗星夢郵輪旗下“探索星號”21日下午停靠高雄港旅運中心，並開啟高雄直航菲律賓的新航程。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月21日電（記者 蔣繼平）斥資新台幣50億元的高雄旅運中心啟用兩年後，能否替高雄帶來更多郵輪經濟受到外界關注。為了帶動郵輪經濟，高雄市政府與旅行社、郵輪業者共推“南向航線”，以高雄為母港前往越南及菲律賓，助高雄港郵輪旅客今年突破10萬人次。



根據台灣港務公司統計，今年截至11月13日，高雄港郵輪旅客9萬891人次，已超越去年全年的9萬805人次，預估明年將達到13萬5千多人次。



麗星夢郵輪旗下“探索星號”21日下午停靠高雄港旅運中心，並於船上星座劇院舉行首航記者會，開啟高雄直航菲律賓的新航程。由麗星夢郵輪公司總裁吳明發、台灣港務股份有限公司董事長周永暉、高雄市政府秘書長郭添貴等人出席。因海象因素，記者會延遲至下午6點30分開始。



麗星郵輪探索星號以高雄港為母港，除了以往航程北向日本那霸、石垣島及宮古島，探索星號另開闢有別以往的南向航線，前往越南峴港、下龍灣及菲律賓佬沃、科隆島、公主港、長灘島，提供全新南向郵輪觀光航線，盼帶動郵輪經濟。



高雄市政府指出，近年來高雄積極推動港口軟硬體建設，除了港務公司持續精進港埠設施外，市府也同步提升大眾運輸便利性，並串聯城市觀光景點，打造更完整的旅遊服務量能。



高雄市海洋局長石慶豐也強調，探索星號直航菲律賓的新航線，象徵高雄郵輪市場南向布局的重大突破，這條新航線不僅提供旅客更多元的選擇，也展現高雄與國際接軌的穩健步伐。