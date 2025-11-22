麗星郵輪探索星號開啟高雄至菲律賓首航

麗星夢郵輪旗下“探索星號”21日下午停靠高雄港旅運中心並舉行首航菲律賓記者會，在船上星座劇院帶來歌舞團表演。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月22日電（記者 蔣繼平）麗星夢郵輪旗下“探索星號”（Star Navigator）21日下午停靠高雄港旅運中心，宣布即日起至明年1月，開啟高雄直航菲律賓的新航程，盼帶動郵輪經濟。記者會在星座劇院登場，並帶來特技表演、歌舞團、亂打秀等表演，相當吸引人。郵輪以義式風格打造，甲板的羅馬泳池、水滑梯為最大特色。



根據台灣港務公司資料，探索星號船籍巴哈馬（Bahamas），船長269公尺、船寬32.2公尺，總噸數7萬5338噸、吃水深8.5公尺，載客數1856人，建造年份為1996年。艙房等級分為內艙（無窗）、海景客房、露台客房、皇宮套房各種等級，均可容納2到4人。



最大特色是有以古羅馬為設計主題的戶外泳池甲板，備有“凱撒”滑梯、按摩池、現場樂隊表演舞台及大型LED屏幕，可以體驗從海上高聳的滑梯一躍而下的感覺。



其他設施像“星座劇院”的大型舞台表演、VR探索館、健身中心、水療中心，以及專為兒童設計的遊樂區。設有免稅商店、電子遊樂場和糖果屋。



麗星郵輪探索星號以高雄港為母港，除了以往航程北向日本那霸、石垣島及宮古島，探索星號另開闢有別以往的南向航線，前往越南峴港、下龍灣及菲律賓佬沃、科隆島、公主港、長灘島。

