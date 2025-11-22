中評關注：新竹縣長選戰起跑　藍接班人未定

新竹縣副縣長陳見賢已擔任國民黨新竹縣黨部主委超過8年，基層實力雄厚。（中評社 資料照） 中評社新竹11月22日電（記者 盧誠輝）蕭美琴21日下午突然現身新竹縣竹北市參觀市場，被地方解讀是為民進黨籍竹北市長鄭朝方挑戰新竹縣長寶座暖身，也讓新竹縣長選戰提前開打。但據了解，藍營目前包括新竹縣副縣長陳見賢、中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩和林思銘都有意挑戰縣長寶座，最後會由誰出線，仍無法確定。



現任國民黨籍新竹縣長楊文科二任將屆滿，明年卸任。



蕭美琴21日下午在鄭朝方陪同下參觀竹北仁義市場，蕭一下盛讚鄭是“有氣質與品味的市長”，一下又猛誇鄭“用心的首長能讓城市與市民的每一天都變得更好”，蕭大力助攻鄭拉抬聲勢，也讓鄭已成為代表民進黨挑戰2026新竹縣長寶座的熱門人選。



新竹縣向來是藍營的鐵票區，綠營在新竹縣長選舉已連續6屆敗陣，上一次民進黨在新竹縣執政已是24年前的林光華，自從林在2001年爭取連任失利後，綠營就從此未在新竹縣執政過，而當時阻斷林光華連任之路的正是鄭朝方的父親鄭永金。



鄭永金原為國民黨籍，在2001年到2009年連任兩任新竹縣長後，2014年因堅持再次參選新竹縣長遭國民黨開除黨籍，後開始和民進黨越走越近，兒子鄭朝方後來也加入民進黨，曾先後代表綠營參選2018年新竹縣長、2020年新竹縣第二選區“立委”選舉，但都敗選，直到2022年才打敗前藍委林為洲當選竹北市長。鄭朝方目前已被綠營視為2026捲土重來挑戰新竹縣長大位的不二人選。



反觀藍營的3位潛在人選中，包括徐欣瑩和林思銘過去都曾跟鄭朝方有過選戰交手的經驗。徐欣瑩2018年以民國黨主席身分參選新竹縣長，與當時的國民黨籍新竹縣長楊文科和鄭朝方形成三足鼎立的局面，選舉結果最後由楊以10.7萬多票（38.20%）當選，徐拿下9.1萬多票（32.29%）居次，鄭僅拿下7.8萬多票（27.68%）敬陪末座。

