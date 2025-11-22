憂觀光逆差嚴重　蔡宗佑盼賴政府落實補助

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 資料照） 中評社高雄11月22日電（記者 蔣繼平）針對台灣今年觀光逆差比去年嚴重，業界對民進黨政府喊挺日本觀光是否有雜音？高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑向中評社表示，政治人物喊口號挺日本的實質效益不高，因為台灣民眾自主性強且本來就愛去日本玩，政客蹭流量，但別搞亂“國旅”市場，盼盡快實施補助“國旅”方案與細節，這才是正辦。



蔡宗佑，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



根據“觀光署”統計資料顯示，今年1月到9月，海外旅客來台約605萬人次、出境約1410萬人次。代表今年截至9月，逆差已達805萬人次，與2024年整年度899.2萬人次相比，僅差94.2萬人次，顯示“觀光逆差”恐比去年更嚴重。



中日關係緊張，中國陸續對日本祭出旅遊、水產品等禁令。賴清德吃日本水產品力挺，高雄多位綠委也鼓勵民眾赴日觀光，用實際行動相挺日本。



台灣“國旅”市場不景氣仍挺日本觀光，是否擔憂觀光逆差更嚴重？



蔡宗佑表示，今年9月份台灣民眾到日本觀光就有52萬人次，難道這樣還不夠嗎？乾脆全台2300萬人都過去好了。目前聽到台官方有釋出要補助“國旅”，住宿兩天新台幣2千元的消息，但還沒實施，細節也尚未公布，他還是希望“不要搞亂‘國旅′就好”。



對於政治人物喊話，蔡宗佑認為實質效益不高，不管是吃壽司、或生魚片挺日本，都是蹭流量，不吃的人還是不吃。台灣人自主性高，想去哪就去哪。而且不用政府鼓勵民眾去日本，台灣人原本就很愛去日本玩，也是出境旅遊目的地第一高的。



對於赴日旅遊關鍵，蔡宗佑表示，主要仍是旅遊花費，目前受惠台幣升值，但機票是市場機制決定，沒人去航空公司才會促銷，更多人去，機票肯定不降反漲。目前日本落地與空橋費用增加兩到三成，若成本增加，也會反映在機票價格上，羊毛出在羊身上。



針對“國旅”有什麼建議，蔡宗佑表示，還是呼籲政府有補助總比沒補助好，但台灣人還是比較喜歡海外旅遊，加上台灣的飯店住宿價格相對還是比較貴，軟硬體設施也不夠，要把客人留住的吸引力不足。台灣本島觀光不好，離島當然也不好，金門的小三通很多是過客，並不會留在金門住宿，所以住宿率也是還好。



對目前中日關係緊張，蔡宗佑表示，若台灣有事，日本真的會挺台灣嗎？根本不可能，一旦台海開戰，日本就是忙著撤僑，台灣人不要想太多。且日本侵華14年的國仇家恨情節太深了。他認為挺日本一點好處也沒有，台灣不需要主動捲入。