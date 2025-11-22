林岱樺爭高雄初選　第二場大造勢旗山登場　

綠委林岱樺第二場大旗山造勢22日下午將在旗山體育館前廣場登場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月22日電（記者 蔣繼平）涉嫌詐領助理費近新台幣1500萬元的綠委林岱樺近期陸續舉辦造勢，繼首場3萬人大岡山造勢後，第二場大旗山造勢22日下午4點將登場，現場擺出7千張椅子，遊覽車從各地陸續動員支持者到場，場面相當壯觀。因頗有復刻2018年韓流三山造勢氛圍，造成不小話題。



明年高雄市長選舉競爭激烈，民進黨有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩角逐，形成4搶1局面，民進黨高雄市長初選民調將在明年1月12至17日舉行。中國國民黨可望派出藍委柯志恩來角逐。



為了鞏固基層及宣示參選決心，林岱樺11月1日在岡山舉辦第一場造勢，湧入3萬人創造話題；第二場22日下午4時在旗山體育館舉行；最後一場定於12月27日下午3點到5點在鳳山舉行。由於頗有復刻2018年韓流三山造勢的氛圍，引起討論。



林岱樺強調，旗美地區（旗山、美濃）好山好水，卻常遭污名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役，她將於活動中提出未來市政規劃，以“安居樂業”為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。



根據林岱樺服務處發布的活動流程，旗山造勢在旗山公共體育場戶外場地舉辦，鄰近旗山老街，正對面就是旗山武德殿。無黨籍高雄市議員高忠德將上台助講，再由林岱樺上台宣講，造勢過程1小時，未見其他受邀名單。