中評鏡頭：旗山武德殿日據所建　仿唐風格

位於高雄市旗山區的“旗山武德殿”是知名景點，保存完整，外觀仿唐風格。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月23日電（記者 蔣繼平）高雄市旗山區是旅遊景點，“旗山武德殿”是全台現存十幾座的武德殿之一，因保存相當完整，成為遊客到此必訪的景點之一。雖然建築是日據時期日本倡行軍國主義發揚武士道精神所修建的道場，但外觀有著濃厚唐朝風格，並以台灣檜木所建。



旗山武德殿於1934年興建，採傳統日本式寺殿式樣建築建造，由於日式廟堂多仿唐朝建築，武德殿也具有相當濃厚的唐朝風格。1994年曾遭逢大火付之一炬，直到2014年底經第二度重建復舊，才重現原來的歷史風貌。



旗山武德殿目前委由旗山蕉城美術協會管理，將建物主體規劃為展覽空間、文創市集、專題講座及才藝教學。由於鄰近旗山老街，遊客都會來參觀拍照。周遭有親子公園及大片綠地，很適合家長帶小孩來放電。



武德殿是日據時期在大日本武德會台灣支會組織下，於台灣各級行政區所建立用來推廣日本武道的建築。“武德殿”是指由演武場、弓道場及其他附屬建築所組成的建築組群，因為“演武場”是主要建築，因此常被稱為“武德殿”。



高雄市旗山區，舊稱“蕃薯寮”，後稱“旗山”，得名自境內的最高峰旗尾山，前身“旗山鎮”。2024年底旗山區戶數約1.4萬戶，人口約3.4萬人。旗山盛產香蕉，過去有“香蕉王國”、“香蕉的故鄉”之美譽。