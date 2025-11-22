林岱樺旗山造勢2萬人　台上辣嗆檢調與派系

綠委林岱樺22日在高雄旗山公共體育場舉辦第二場大造勢，她致詞後向台下支持者揮手。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月22日電（記者 蔣繼平）涉嫌詐領助理費近新台幣1500萬元的綠委林岱樺，為了爭取通過民進黨高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場大造勢，現場湧入2萬人。林岱樺上台時別強調“無罪”、自己對民進黨有情有義，更嗆高雄不是檢調在決定，也不是派系在包山包海，被檢調糟蹋，天公伯不同意，鄉親也不同意。



林岱樺近期陸續舉辦造勢，繼首場大岡山3萬人的大造勢後，第二場大旗山造勢22日下午在旗山公共體育場登場，現場共擺出超過7千張椅子。主辦單位最後在林岱樺上台講完話、氣氛最高漲時，宣布共有2萬人到場。最末場預計12月27日在鳳山舉辦。



民進黨籍高雄市議員陳明澤、張漢忠、黃飛鳳、李雨庭，無黨籍高雄市議員陳善慧、高忠德等人與各地後援會組織代表上台共同支持。除高忠德上台助講，律師團也出場宣示要爭取無罪，並撥放短片為官司辯護。



林岱樺上台時，大舞台背景螢幕不斷變換放出“無罪”、“公平正義打不倒”、“因為有您做靠山，岱樺愈戰愈勇”、“努力經營地方對民進黨有情有義”、“只求公平對待”、“祈求公道”等字幕清楚表達訴求，並大喊“凍蒜”。



林岱樺再次強調她認真打拼25年認真奉獻，只因民調衝到第一，自己的清清白白竟被人攻擊抹黑，檢調配合惡質媒體整整八個月來打壓起訴，別人有派系當啦啦隊，衹有她斷手斷腳，這樣不夠，檢調還要下封口令，甚至還不準派系大咖幫忙站台。



林岱樺更說，高雄不是檢調在決定的，高雄不是派系在包山包海，高雄人打不倒，岱樺打不倒，公平正義打不倒。她清清白白，不曾用特權包工程炒地皮，不曾利用派系包山包海吃銅吃鐵，檢調糟蹋她，天公伯不同意，鄉親也不同意。



明年高雄市長選舉競爭激烈，民進黨有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩4搶1，民進黨高雄市長初選將在明年1月12至17日舉行。中國國民黨可望派出藍委柯志恩。