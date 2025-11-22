林岱樺旗山大造勢　不認踩邱議瑩本命區

綠委林岱樺22日下午在高雄旗山舉辦第二場大造勢，並於會後受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月22日電（記者 蔣繼平）涉嫌詐領助理費近新台幣1500萬元的綠委林岱樺，為了爭取通過民進黨高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場大造勢，現場湧入2萬人。由於被解讀為踩黨內對手綠委邱議瑩的本命區，林岱樺則選擇回應“高雄每一寸土地都是市民的本命區。”



林岱樺近期陸續舉辦造勢，繼首場大岡山3萬人的大造勢後，第二場大旗山造勢22日下午在旗山公共體育場登場，現場共擺出超過7千張椅子。主辦單位最後在林岱樺上台講完話、氣氛最高漲時，宣布共有2萬人到場。最末場預計12月27日在鳳山舉辦。



由於旗山造勢被視為採對手邱議瑩的“本命區”，對此，林岱樺會後受訪時回應“高雄市的每一寸土地，都是市民的本命區，也是岱樺心心念念的故鄉，所以只要為了故鄉打拼，血液就會沸騰。”



另外近期邱議瑩的選區也陸續被爆出“美濃大峽谷”、“月世界垃圾山”等爭議，林岱樺在上台演講時也特別提到，她若當市長首先解決廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰更要重賞，民眾檢舉非法掩埋，市府就給最高1百萬的破案獎金。



林岱樺也提到，大旗美地區好山好水，但是美人沒好命，所有的垃圾都倒在旗美地區，國民黨拿來政治攻擊。但在大家罵來罵去的時候，衹有她站出來，邀請“中央”和地方的官員、所有的業者召開座談會，要求“中央”提供合法的所在做掩埋場。



明年高雄市長選舉競爭激烈，民進黨有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩4搶1，民進黨高雄市長初選將在明年1月12至17日舉行。中國國民黨可望派出藍委柯志恩。