中評關注：林岱樺復刻韓流三山造勢　有心機

綠委林岱樺22日在高雄旗山公共體育場舉行第二場大造勢，湧入2萬人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月23日電（記者 蔣繼平）涉嫌詐領助理費近新台幣1500萬元遭起訴的綠委林岱樺，為了爭取通過民進黨高雄市長初選，陸續舉辦三場大造勢，被解讀有意復刻韓流三山造勢，復刻造勢場地，卻無法置換概念，不過背後有一連串深層的精巧包裝。



為了鞏固基層及宣示參選決心，林岱樺11月1日在岡山舉辦第一場造勢，湧入3萬人創造話題；第二場22日在旗山公共體育場舉行，湧2萬人；最後一場定於12月27日下午在鳳山舉行。由於頗有復刻2018年韓流三山造勢的氛圍，引起討論。



林岱樺壓軸上台演講時，也隱隱約約有“韓流”的影子，譬如搬出“安居樂業”、“對大旗美承諾不淹水、不停電”、“拓寬道路、點亮路燈”、“觀光客進來，財源滾滾來，年輕人才會留下來”、“讓鄉親賺大錢，年輕人有出路”等話語。



雖然似乎包含了韓流“路平、燈亮、水溝通”、“貨出去，人進來，高雄發大財”的元素，只是“換句話說”而已。但是否有學到精隨？似乎沒有，因為韓流崛起是討厭民進黨、高雄5千個天坑氛圍掀起。縱使偷換語句，卻無法置換概念。



由於林岱樺的論述是痛批檢調、派系，是替自己的官司辯護，並非真正幫助高雄民眾批評民進黨的施政，所以很難激起更多群眾共鳴，頂多只能感染到自己的支持者，無法擴散、走出同溫層，因此三山造勢確實辦了，但很難將選舉的勢衝起來。



解讀林岱樺造勢，主要目標仍是在鞏固基層與支持者，捍衛自己的清白，凝聚士氣直到初選，避免提早出局。另外就是到各地踩黨內對手的地盤，製造話題。確實是經過一連串精巧的包裝、設計，背後或許是有高人指點。



而林岱樺這麼做是否會有反作用力？畢竟韓流是曾讓民進黨痛失高雄執政的最大失敗，現在由綠營自己人來復刻韓流，恐怕是戳到痛處，但礙於不能在初選惡言相向，重演當初分裂的局面，所以敢怒不敢言，但也可以被林岱樺吃了豆腐。



有趣的是，韓流還有一項關鍵點，就是自發性動員的群眾。觀察岡山大造勢有部分非綠人士前往，甚至被媒體捕捉到。這次旗山大造勢主要似乎都是動員居多，未見熱情的支持者群眾。若鳳山大造勢出現龐大自發性動員，或將製造更多驚奇。