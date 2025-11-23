中評專論：民進黨挺日不封頂　日本小心謹慎

賴清德日前在臉書PO出午餐吃壽司的照片，表態挺日。(賴清德臉書) 中評社台北11月23日電（評論員 林淑玲）日本首相高市早苗涉台海言論引發中日磨擦，民進黨力挺日本，賴清德日前高調PO文吃壽司，號召台灣民眾赴日旅遊，立即全面解禁福島食品等動作不斷。但觀察日本官方對台灣相挺卻低調靜默，沒吭一句；此次高市挑起的“台灣有事”事件，除了民進黨大內宣效應，對台灣未必是好事。



高市早苗11月7日在日本國會的“台灣有事”說法升高中日緊張，高市拒撤回言論，中方祭出一波接一波制裁，中日背後有歷史民族恩怨，日本態度激怒了中國人民，相當嚴峻。美國國務院20日主動發文挺日並稱美日安保範圍包括“尖閣諸島”（Senkaku Islands，即釣魚台列嶼）如火上加油，讓全案更難善了。



就在美國國務院20日發言挺日之際，美國在台協會（AIT）21日下午在臉書發出AIT台北辦事處長谷立言和賴清德幕僚長潘孟安一起喝日本清酒的照片，稱美台共同支持日本，局勢更加複雜。高市早苗背後有美國，美國出手後，高市可能更不會退，原本是中日的磨擦發展成美日安保與中國的緊張，美國又暗示台灣也有角色，似故意拿台灣來挑釁中方。



台灣在這次中日磨擦中一直搶出頭，縱使部份戰略專家苦勸最好不要介入免得自找麻煩，民進黨政府還是不斷往裡跳，台官方這幾天開始全台派發《台灣全民安全指引》讓民眾充滿不安情緒。當高市因“台灣有事”言論出事，美國又把台灣拉進去，如果真的有事，台灣絕對逃不掉。



從另方面看，民進黨政府這次緊貼日本，已到不惜割肉相挺程度。台日觀光逆差嚴重，2024年台灣約600萬人次赴日旅遊，日本來台僅131萬人次，台人一窩蜂到日本觀光造成台灣旅遊業慘淡，業者叫苦連天爭取政府補助，台官方現在不救自家業者，卻鼓勵民眾到日本玩，買日本水產品，讓台灣觀光業情何以堪。這幾年來，台灣漁民只要靠近釣魚台海域作業就遭到日本驅趕或抓人抓船罰錢，台灣也無力交涉，保障台漁民權益。



日本這次對台灣卻是小心翼翼，近日有民眾發現賴清德吃壽司的照片登上日本東急電鐵車廂、新宿街頭大螢幕、日本公車。台灣這麼賣力挺日，日本官方迄今未回應也是可想而知，中日這次衝突就是高市早苗涉台言論造成，中方對觀光、水產品等制裁已讓日本企業、相關行業感到痛，日本民間已在抗議，在這節骨眼日本若還與台灣勾連，只怕制裁會來得更多。如果中方制裁範圍加大，時間拉長，高市早苗縱使有美國撐腰能否撐得下去也很難說。