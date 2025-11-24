中評鏡頭：藍皮解憂號火車開進桃園超搶手

台鐵觀光列車“藍皮解憂號”近日再次出現在桃園到富岡車站間的鐵道上。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）台鐵觀光列車“藍皮解憂號”繼去年首度開進桃園後，近日再度出現在桃園到富岡車站間的鐵道上，為搭配“2025富岡鐵道藝術生活節”活動，從22日到26日僅5天限定版的列車，一推出座位便被遊客搶購一空，更吸引許多鐵道迷到場爭睹“藍皮解憂號”的風采。



“藍皮解憂號”原為台鐵普快列車，特色是能手動開窗、車廂天花板有電風扇、座椅為皮製座椅，因充滿濃濃的復古風，過去就深受鐵道迷的喜愛。2020年普快車全面停駛，隔年便被台鐵改裝後打造成觀光列車，原本僅行駛於南迴鐵路，但去年桃園富岡鐵道藝術生活節首度引進“藍皮解憂號”到桃園後，大受歡迎，今年又再次現身桃園。



桃園富岡鐵道藝術生活節活動從11月22日到12月7日在富岡車站舉行，吸引許多鐵道迷前往朝聖。富岡車站從1929年啟用，至今已有96年歷史，鄰近的富岡車輛基地更是台鐵從台北機廠搬遷後的重要維修據點，因此過去富岡車站本來就是鐵道迷的拍照打卡聖地，這次許多遊客為了爭睹“藍皮解憂號”的風采，更是擠爆車站，成為桃園一年一度的鐵道盛事。