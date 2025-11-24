產業不景氣　江和樹曝服務處職缺詢問度高

台灣民眾黨籍台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月24日電（記者 方敬為）美國對等關稅衝擊台灣產業，實施無薪假人數增加至8456人，集中在中台灣。台灣民眾黨籍台中市議員江和樹接受中評社訪問表示，他的選區台中市大里區是中小微型企業聚落，因為關稅問題，廠商周休3日、周休4日大有人在，有些做事的勞工收入銳減，反而比領失業補助者還低，大家都很辛苦，服務處助理職缺的詢問度創新高，前所未見。



根據台灣“勞動部”11月17日公布最新資料顯示，全台實施無薪假的勞工人數有增無減，整體人數達8456人，集中在中台灣，製造業仍是重災區，占比逾九成，其中金屬、機電業受到訂單波動影響最深，實施人數超過6000人。依地區別來看，台中市本期受影響勞工達2759人居冠，其次是台南市的1279人。



對於美國關稅所導致的產經衝擊，江和樹表示，他的選區大里區是手工具、模具等傳統產業聚落，這波關稅讓業者的海外訂單銳減，業績大砍五成以上，廠商營運困難，因為美國關稅政策加徵關稅，使台灣出口商品在美國市場的價格上升，競爭力下降，業者接一單虧一單，索性減少工作天數，周休3日、周休4日者大有人在。



江和樹指出，全台實施無薪假的勞工人數已達8456人，台中成為重災區，大里許多中小企業主雖然撐著不裁員，但仍不得不讓員工減班休息，有勞工每周僅能上班3天，薪資大幅縮水，月收入減半，有的勞工甚至比失業申領補助金的人收入還少，非常辛苦！不少勞工為了增加收入，紛紛尋找兼職維持生計，他服務處最近接到許多人詢問職缺，有意應徵服務處助理的人“大排長龍”。



他指出，大里過去產業群聚效應，產業園區的廠房以往“一廠難求”，現在已出現鬆動，許多廠房出售或轉租，廠房租金也下降，部分廠房的租金已從一坪新台幣600元降至450元，但整體租用情況依然不佳。



江和樹說，有的業者撐不下去，乾脆歇業吹熄燈號，產業界對於這次民進黨政府對美國的關稅談判表現，普遍感到不滿，還有過去深綠支持者向他抱怨，直言“再也不挺民進黨”，關稅對中小企業衝擊的問題，勢必成為綠營未來選舉的包袱。