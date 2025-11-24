中評關注：文化到軍事　陸推進兩岸統一態勢

電影《澎湖海戰》在社群媒體上引起討論。（恒生影業臉書） 中評社台中11月24日電（記者 方敬為）大陸製作的歷史電影《澎湖海戰》10月下旬發布首版預告片，定檔2026年上映，海報主打“統一台灣勢不可擋”；11月解放軍海軍“福建號”航空母艦成軍入列，從影視文化及軍事實力的傳播，可以感受到大陸方面正在按自身的步調推進兩岸事務，掌控台海形勢的主導權。



《澎湖海戰》作為大陸官方重點支持的影視作品，影片歷時34個月的準備與6個月的拍攝，2179位中國電影幕前幕後演職人員和超4.5萬人次演員參演，輾轉福建泉州、江蘇無錫兩地拍攝。劇組共建造了超過50艘古戰船，其中有12艘長達40米以上，投入的成本及演員陣容都有相當規模。



首支《澎湖海戰》電影預告片在今年10月25日台灣光復80周年釋出，電影重現17世紀清康熙施琅遠征台灣明鄭勢力的海戰過程，並打出“統一台灣勢不可擋”的標語，其象徵意義不言而喻。



值得注意的是，中國大陸除了在影視文化傳播方面彰顯兩岸議題，同時也強化軍事實力的向外投射，在軟實力與硬實力兩條路線上雙軌並行。今年11月上旬，解放軍海軍福建艦正式入列，成為解放軍首艘電磁彈射航母，並能搭載更多、性能更強的艦載戰機與武器系統，被視為大陸拓展海上作戰能力的里程碑。



福建艦技術提升擴大了大陸在第一島鏈地帶的軍力投射與監控能力，同時也宣示解放軍進一步改變海上軍事平衡的決心。



將影視與軍事放在同一脈絡觀察，可以看出，大陸透過建構與敘事鋪陳，藉由歷史題材電影以故事化手法訴求“兩岸統一”的歷史脈絡及正當性，為兩岸民眾提供情感與文化基礎；另外在軍事方面，航母等硬實力的強化則為統一目標提供實際執行的後盾。



從內容到形式，從象徵到能力建構，這一組合既有宣傳語言的意識形態功能，也帶有改變地緣戰略均衡的實際意圖，反映出大陸方面正在按自身的步調推進兩岸事務。