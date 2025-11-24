莊伯仲：民眾黨須正視已進入後柯文哲時代

中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌日前進行首次正式會晤，中國文化大學新聞系教授莊伯仲接受中評社訪問分析，他對藍白合非常樂觀，包括距離2026地方選舉時間充裕、會談公開透明、藍白互信已逐步累積充足，藍白只有合作才有生路。民眾黨也須正視已進入“後柯文哲時代”。



莊伯仲是美國韋恩州立大學傳播學博士，2011年曾任國民黨文傳會主委兼發言人，現為中國文化大學新聞系教授，曾任中國文化大學新聞系主任、中國時報記者、中央通訊社監事。



2024大選藍白談合作期間，曾各自推薦共3位民調專家解讀民調評比結果，莊伯仲是馬英九基金會推薦人選之一。



莊伯仲接受中評社訪問表示，2024大選期間的藍白整合太過倉促，已快接近登記了，兩組參選人才找來談，此次藍白的“鄭黃會”可說是好整以暇，為2026地方選舉、2028大選預做熱身。



不過，莊伯仲也說，藍營的考驗在克制不整碗端走，哪些縣市能合、怎麼合、如何選都要擘畫，白營則需正視步入“後柯文哲時代”，務實面對，衹有藍白合才是生路。避免白營泡破化，有3種途徑，一是選上地方首長執政，二是藍白共組地方聯合政府，三是藍營承諾部分2026“立委”選區給白營耕耘打拚，藍可以適度善意回應，讓白營有機會深耕地方。



莊伯仲說，此外，2024大選期間的藍白合併未公開透明，藍白雙方關在馬英九基金會談，談完才對外發表，但這次的“鄭黃會”卻是在媒體鏡頭前公開暢談。況且，當初2024藍白整合失敗在於互信不足，雙方各有想法、各有所需，到最後只能破局，而“鄭黃會”顯然互信較足，可以看到藍白雙方經歷上次整合的挫敗，及這2年來在“立法院”的合作，彼此互信都較高。

