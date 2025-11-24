台青許怡潔看好海南自貿港　前進創業

台青許怡潔。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）24歲台青許怡潔接受中評社訪問表示，她原本在台灣全球5百大外商公司任職，但感受到台灣現在除了高科技產業，幾乎都呈現躺平狀態，6月決定辭職到海南創業，主因是大陸市場讓她看到無限商機。她11月初也到上海“第八屆中國國際進口博覽會”參展。



24歲的許怡潔在台灣出生，隨在大陸經商的父親在上海長大，直到14歲國中2年級才回台灣就學。她在上海念的是普通學校，而不是台商學校，從小就不會寫繁體字，也完全不懂注音符號，返台後因口音和用詞習慣與其他同學不同，一度遭同學霸凌，甚至嘲諷她是“共匪”，讓她曾萌生想轉學回上海的念頭。



好不容易撐到高中畢業，許怡潔就到美國杜蘭大學念書，雙主修金融系與政治系，大學畢業後曾短暫在美國波士頓金融業工作1年，後才又到美國賓夕法尼亞大學攻讀公共政策碩士。2024年碩士畢業後返台，在全球5百大的外商公司擔任風險投資顧問，主要負責幫台灣高科技產業公司進行風險管理工作。



許怡潔透露，她當時的年薪約新台幣150萬元，看起來似乎不錯，但後來她發現就算是公司的CEO年薪到頂也不到1000萬元，這不是她想要的人生，且她認為台灣僅剩高科技產業與周邊產業還可以勉強過活，其它產業幾乎都呈現躺平的狀態，因此她在今年6月便毅然決然辭職，回大陸創業從事保健食品貿易，目前為海南鈺程跨境貿易公司總經理。



許怡潔提到，當初會選擇到海南島創業的主因是，海南自貿港將在今年12月18日正式啟動全島封關運作，將海南打造建設成一個“境內關外”的海關特殊監管區。海南過去的營業所得稅為25%，但封關後將降低為10%到15%，因此讓她看到機會，認為海南提供的條件對新創公司非常友善。



她說，海南自貿港封關後，不只稅率低，對到海南創業的台青也有多項優惠政策，包括台青在海南創業基地辦公室的第一年租金全免，外加每個月還有2000到5000人民幣的租房補助，最長可以領到36個月。此外，海南自貿港還特別安排專業財稅人員跟台青直接對接，協助台青儘快熟悉當地相關稅務規定。