中評關注：綠推銷戰爭恐懼升級“抗中保台”

賴清德大啖日本水產，表達力挺日本，台日友好同陣線。（取自賴清德臉書） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）“賴政府”近期大張旗鼓全台發放《全民安全指引》，表面上訴求提升社會面對危難時的應變能力，但外界觀察這套看似“防災指南”的操作，更像民進黨慣用的“抗中保台”作法。



手冊內容刻意凸顯“敵對威脅”與“全民備戰”，時機點又緊扣中國國民黨新主席鄭麗文上台後的兩岸和解方向，搭配綠營全力將國民黨貼上“急統”的政治標籤，形成一套完整的“反中”、“仇中”加上戰爭恐懼的組合拳，似乎要從2026地方選舉，一路催至2028大選。



而民進黨這樣的備戰氛圍，恰好搭上中日關係因日本首相高市早苗涉台發言而急遽升溫。“賴政府”打蛇隨棍上，選擇在此時間點強化台日同陣線“抗中”的形象，更是有意將整體局勢導向更高程度的對立。



綠營目的是想利用這把組合拳，反攻扭轉目前藍營高達14個執政縣市的困境，甚至是掐熄南部的台南、高雄任何可能翻盤的火苗，但這樣的操作，說來算是綠營的老招，只是透過不同方式呈現，前段時間的全台大罷免也使過，當時台灣社會展現出來的厭惡情緒，已反映在32比0的大罷免大失敗的狀況上。



這次綠營打算從2026開始，一路催到2028大選，會不會造成反效果？台灣社會如何反應？原本已是非常緊張的兩岸關係，是否會被逼得攤牌？都是值得深思的地方。



總體而言，台灣社會此時真正憂心的，其實不是戰爭臨近，而是長年累積的民生困局。從缺電、缺工、缺藥到物價高漲，民眾每天面對的都是生活壓力，而不是手冊裡描繪的極端情境。當政府一股腦推銷戰爭恐懼，這中間就會產生的極大的民意落差，更重要的是，在區域局勢本就緊張的情況下，“賴政府”不但未降溫兩岸風險，反而因政治操作而持續刺激中日、兩岸情勢，將台灣推向更不穩定的位置。



回頭看民進黨這套組合拳，從操作敵意、製造恐懼，到區隔藍綠選民、鞏固基本盤，各種元素都十分熟悉，綠營真會鐵了心，從現在一路操作到2028？這樣的政治算計是否會引爆反效果，將成為未來兩年台灣最關鍵的觀察點之一。