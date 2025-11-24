綠推奇兵戰桃園市長？退將季連成被點名

“行政院政務委員”季連成。（照片：“行政院”提供資料照） 中評社台北11月24日電／針對2026桃園市長選舉，《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日稱民進黨前桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，民進黨“立委”王世堅則認為“總統府”副祕書長何志偉是奇兵，並說“就讓他上場吧！”台媒報導，目前傳出，“行政院”政委、退役中將季連成為可能人選，認為他在花蓮救災的表現提升綠營聲勢，軍事背景更能吸引民進黨向來缺乏的軍系選票。



根據《中天新聞網》23日報導，民進黨力拼收復桃園失土，黨內可能的參選者包括“立委”王義川、府副秘書長何志偉、“法務部次長”黃世杰、公平會前主委彭紹瑾、“立委”王世堅、蔡其昌、“外交部長”林佳龍等多人。



報導指出，有一名綠委與一名在地議員私下盛讚，季連成可能成為夢幻王牌。



季連成軍事資歷完整，歷練旅長、師長、陸軍第十軍團副指揮官、參謀本部副參謀總長、陸軍副司令，2018年以中將退役，去年入閣擔任政委。他上月進駐花蓮光復鄉“中央災害應變中心”前進協調所，動員軍方、整合政府和民間人士完成清淤，穩健指揮，表現亮眼。



報導引述綠營人士看法，陸軍司令部在龍潭，龜山有陸戰66旅，楊梅、平鎮區各有陸軍機步269旅、21砲指部，加上中壢、龍潭等眾多新村、眷村。而軍系一向是民進黨很難拉到的票，如果季連成出馬，桃園軍人、軍眷、下一代對季的身份跟經驗會比較認同。