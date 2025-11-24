中日關係緊張　台官方：一起捍衛地區和平

台“外交部”政務次長吳志中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）日本首相高市早苗日前的涉台海言論，引起中日關係緊張。台“外交部政務次長”吳志中24日表示，對台灣而言，最重要的事情是嚇阻戰爭爆發，方向是降低衝突。而日本、美國、歐洲與我們的關係都不斷在增強，一起捍衛地區和平。



“立法院”“外交及國防委員會”24日邀“國家安全局”、“外交部”報告“日本首相高市早苗‘台灣有事說’及‘安保三文件修正’對區域安全及台海穩定的情勢研析”，並備質詢。



吳志中會前接受媒體訪問表示，歐洲國家基本上把重點放在中國外交官在日本的言詞非常不妥，不過降低衝突很重要。我們在國際上的朋友越多越好，但最重要的事情是嚇阻戰爭爆發。要是戰爭衝突爆發一切都太晚了，而嚇阻包含大家各方面的合作。



至於日本防衛大臣小泉進次郎近期巡訪沖繩、宮古島、石垣島、與那國島等離島。吳志中說，“外交部”並不方便去評論日本為自己的“國家安全”所做的作為。對我們來說，“中華民國”、我們台灣的“國家安全”最重要，我們的方向是降低衝突。日本、美國、歐洲與我們的關係都不斷在增強。



吳志中指出，歐洲與我們的互動越來越多，台日關係也維持的很好，最重要的事維持良好關係，一起捍衛地區和平。