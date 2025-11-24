反制陸無人機引接管性能？台軍方：研議中

台“國防部”副部長柏鴻輝接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）針對媒體報導，台官方準備斥資新台幣百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的“接管”性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收，台“國防部”副部長柏鴻輝今天受訪時表示，這牽涉到採購的問題，但在無人機相關的立法規範上，還需要和各部會協調、強化的地方。



柏鴻輝強調，接管這個事情我們非常慎重，尤其對於居民場所遭遇到無人機入侵的行為，相關的法律我們也在研議中。



“立法院”內政委員會今天邀請“內政部”、“國防部”等相關官員列席，就“普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估”進行專題報告，並備質詢。



媒體報導，“行政院”“國土安全辦公室”與“國防部”準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的“接管”性能。“國土辦”日前透過中科院公布關鍵基礎設施無人機反制系統需求，還進一步要求廠商，須針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。這項以駭客手法“接管”無人機的技術，目前為以色列Sentrycs及D-Fend兩家公司獨有，在台已各有代理商，其中D-Fend已來台示範系統性能，軍方與廠商曾實地觀摩。



柏鴻輝在會前受訪時表示，有關新聞報導接管這事，未來無人機不管是接管以及其他各種方式，都牽扯到採購的問題，所以他不做評論，但在法規上的問題必須說明，因為現在很多無人機，在程序和法規上，還需要和各部會協調和強化的地方，需再進一步研議。



至於有關賴清德近日提及徐蚌會戰死傷有55萬人以上，遭批評引用錯誤一事，柏鴻輝說，他知道徐蚌會戰，但沒有深入研究所以不作評論。