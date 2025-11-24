矢板明夫：高市民調高暫時性　關鍵明年4月

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（中評社 資料照） 中評社台北11月24日電／日本首相高市早苗日前因“台灣有事論”引發陸方強烈抵制，但根據最新民調顯示，高市早苗支持率將近7成。不過，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析指出，這只是暫時性的現象，很有可能會往下降。矢板明夫強調，高市早苗在明年4月能否通過預算，是非常關鍵的時刻。



矢板明夫，1972年出生於天津市，父親是二戰遺華日僑。15歲時以日本人二代回到千葉縣，並考取慶應義塾大學文學部；2000年擔任中國社會科學院日本研究所特別研究員、南開大學講師。2002年完成中國社會科學院完成博士課程，進入產經新聞，先後在埼玉縣支局、熊谷通信部、東京外信部當記者。2007年於北京擔任產經新聞中國總局記者，2017年起擔任產經新聞外信部次長；2020年赴台灣擔任產經新聞台北支局長。中文十分流利。



根據《每日新聞》22日、23日進行的日本全國民調，針對高市早苗首相在國會，就台灣有事回答“可能構成可行使集體自衛權的存亡危機事態”一事，“認為沒問題”的受訪者佔50%，遠高於“認為有問題”的25%；“不知道”佔24%。公同社11月16日對高市早苗做的民調，也高達69.9%。



印太戰略智庫執行長矢板明夫19日在網路節目《下班瀚你聊》指出，高市早苗的民調有可能會往下降。



矢板分析，高市對特朗普那場外交非常成功，因為用了一個小把戲。二戰之後日美領袖會談大約有幾百次，這次是第一次沒有共同聲明、沒有共同記者會。高市的理由是剛接任首相很忙，特朗普也想表示跟日本友好，就答應了。所以這次兩個人只要秀恩愛就可以了。否則只要一談具體議題，包括關稅、汽車、投資、美軍基地，會很尖銳對立。