方恩格：綠委出席左派組織活動別讓特朗普知

針對綠委委沈伯洋和范雲參加“國際自由聯盟”會議，方恩格在臉書提出看法。（照片： 方恩格臉書） 中評社台北11月24日電／對於民進黨“立委”沈伯洋和范雲參加“國際自由聯盟”（Liberal International）會議，國際政治觀察家方恩格律師指出，因為“國際自由聯盟”是左派組織，成員政黨算是特朗普的政敵，所以最好別告訴美國共和黨、右派媒體、保守派智庫學者和特朗普總統，一定要保密！



對於“國際自由聯盟”的決議，有會員代表主動要求，認為標題必須精準寫出“Taiwanese Nationals”，沈伯洋認為是“台灣國民”，這不只是文字的精確，更是國際社會對我們主體性的肯認。沈伯洋強調，不是the People of Taiwan，也不是Residents of Taiwan，而是Taiwanese Nationals。



對此，方恩格質疑，英文標題真的精準寫出是Taiwanese Nationals（“台灣國民”）嗎？英文是他的母語，但他不清楚 Taiwanese 指的是人（例如，一個種族）還是一個“國籍”？如果用Taiwan Nationals 會更精準。例如，2021年台灣設立駐立陶宛代表處時，英文名稱為 Taiwanese Representative Office，很多專家有討論此事。



方恩格提醒，在“台灣國”還沒成立時，無論用 Taiwanese Nationals 還是 Taiwan Nationals，實際上還沒有這個“國籍”。



