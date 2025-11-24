美提結束俄烏戰爭計劃　吳志中：歐洲有疑慮

台“外交部政務次長”吳志中接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月24日電（記者 鄭羿菲）特朗普政府日前提出結束俄烏戰爭的28點和平計劃，包括要求烏克蘭割地、放棄加入北約等條件。台“外交部政務次長”吳志中24日表示，台灣的立場是反對大國藉由武力來擴張領土，早日和平是我們很重要的方向與原則。目前都不是最終方案，歐洲對美國提出的條件有很大疑慮。



美國總統特朗普日前要求烏克蘭在27日前接受美方提出的28點方案，根據美方提出的條件，烏克蘭必須從俄羅斯未完全占領的東部頓巴斯（Donbas）部分地區撤軍，該地區將屬於俄羅斯，成為國際承認的中立非軍事緩衝區；烏克蘭武裝部隊規模將限制在60萬人。但也引起歐洲反彈，美國、烏克蘭以及歐洲代表23日起在瑞士日內瓦舉行會談。另外，“彭博社”報導，歐盟規劃反制提案，給予烏克蘭“類北約安全保障”。



“立法院”“外交及國防委員會”24日邀“國家安全”局、“外交部”報告“日本首相高市早苗‘台灣有事說’及‘安保三文件修正’對區域安全及台海穩定的情勢研析”，並備質詢。



吳志中會前接受媒體訪問表示，歐洲對美國提出的條件有很大疑慮，而至少歐洲、美國與台灣大家的共識都是讓戰爭儘早結束，對於美國提出的28點和平計劃，台灣的立場是反對大國藉由武力來擴張領土，再來早日和平是我們很重要的方向與原則。



吳志中說，目前都還不是最終方案，確實在裡面最重要的國家都提出各方面的方案，但歐洲與美國的看法並不盡然是一樣的。