陸配白委李貞秀遞補　將簽“立院”切結書解套

預計在明年2月遞補民眾黨不分區“立委”的李貞秀。（照：民眾黨官網） 中評社台北11月24日電／台“內政部”要求陸配擔任公職，應依“《國籍法》”放棄中華人民共和國國籍才能參政，預計在明年2月遞補台灣民眾黨不分區“立委”的李貞秀，其陸配身分能否就任“立委”，備受關注。據悉，“立法院”將提“有無雙重國籍、放棄外國籍”切結書，李貞秀表達將會簽署。至於簽署切結是否合乎規定？“內政部”僅回應，“立委”由“立法院”處理。



根據《兩岸人民關係條例》，入籍台灣滿10年後就擁有參政資格，但“內政部”仍引用“《國籍法》”第20條規定，就職日1年內要取得喪失外國籍證明，“若窮盡一切卻沒辦法取得證明，並不是“中華民國”的問題。”因此陸配爭議持續僵持不下。



根據《中時新聞網》報導，國民黨團日前表態，將修法明定陸配參政權不受“《國籍法》”規範；民眾黨團認為，應修《兩岸人民關係條例》，不隨民進黨政府恣意解釋法規。



由於民眾黨不分區“立委”確定執行“兩年條款”，除了才就職1年的劉書彬外，李貞秀在內其他7席“立委”則在明年2月遞補。但李的陸配身分，究竟能否遞補成功，備受外界關注。李貞秀說，自己從未擁有過中華人民共和國護照，當年是持“入台證”來台，第一本護照就是“中華民國”；而可持入台證來台，並非使用護照，也印證大陸地區確實不屬於外國。



“立委”就職要簽署“有無雙重國籍、放棄外國籍”切結書，若勾選無雙重國籍，“立法院”基於信賴原則不會調查；若勾放棄外國籍才會追蹤。李貞秀表示，她將此切結書看成跟大陸無關，僅證明“中華民國”“立委”對“國家”忠誠的多一道宣誓，未來將會勾選沒有雙重國籍。



面對陸配要就職“立委”時，若直接簽署未有雙重國籍，是否合乎規定？“內政部”僅回應，“立委”由“立法院”處理。