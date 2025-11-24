台美關稅談判怕談崩　台灣竟未提投保協定

針對台美關稅進度，賴清德7月7日深夜與人在美國的經貿談判團隊進行視訊通話。（府方提供資料照） 中評社台北11月24日電／華府盼望台灣對美投資逾新台幣10兆元，台媒報導，這麼大筆錢，台灣談判團隊在台美談判時，竟未提出投資保障議題。據悉是擔心美方不喜歡，怕一提出來，台美貿易談判就“談崩了”。不過知情人士感嘆，日、韓勇於表達對美施壓的不滿，營造國內輿論壓力，不僅成功爭取到關稅不疊加，韓國甚至還爭取到美國批准發展建造核動力潛艦及造船業可維修美艦。



根據《金融時報》的報導，台美貿易協議即將公布，台灣承諾投資美國4000億美元，換算成台幣，這是10兆以上的金額。如此龐大的投資額，台美並未簽署雙邊投保協議，雙重課稅協議也只聞樓梯響，政府如何確保台商權益？



賴清德在11月11日工業節致詞時透露，已指示“經濟部”、“外交部”及“行政院”經貿談判辦公室合作，與台商常駐國家簽訂投資保障協定、避免雙重課稅協定。



根據“經濟部”網站，台在1952年曾與美方簽署“關於擔保美國私人資本在台灣投資的協議”，這是單向台灣政府保障美商來台灣投資的權益保障，台灣廠商至美國投資則無。



根據《中時新聞網》報導，知情人士透露，2022年啟動“台美21世紀貿易倡議”時，台灣認為台美在1952年簽署的投資協議，距今已逾70年，當時台灣希望雙方在啟動的這項高標準的貿易倡議時，可以比照台星經濟夥伴協議（ASTEP）及台紐經濟合作協定（ANZTEC）增列投資專章方式，來完善台美雙邊投資保障，但美方並未同意。因此當時倡議框架僅貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、公營企業、非市場政策應對等11項。