劉世芳：陸配公職未解職　地方怠惰送“監院”

台“內政部長”劉世芳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）台“內政部”日前指出，全台共有5名陸配村里長，依“國籍法”規定應解職，但所屬的鄉鎮區公所怠於辦理解職事務，“內政部”將送“監院”查處。對此，“內政部長”劉世芳今天表示，“行政院”2023年的一個函示給各部會，所謂的“中華民國”以外的外國國籍，當然包括中華人民共和國的國籍。



劉世芳說，“內政部”依國籍法要求地方縣市在期限內辦理中配村里長解職，但截至今年5月底，仍有5個鄉鎮區公所怠於作業，台北市、新北市、桃園市與花蓮縣政府也未落實督導。她強調，“內政部”多次行文催辦未果，因此，已將上述9個機關函送“監察院”查處。



“立法院”內政委員會今天邀請“內政部”、“國防部”等相關官員列席，就“普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估”進行專題報告，並備質詢。劉世芳在會前接受媒體訪問時作出以上表示。



另外針對民眾黨提及“陸配遞補“立委”願簽放棄中國國籍切結書”一事，劉世芳指出，這完全沒有法律效力，因為現行“國籍法”根本沒有任何“切結書”的制度。



劉世芳強調，國籍法第20條早已明訂，擔任公職者必須在一年內放棄“中華民國”以外的所有外國國籍，“外國國籍”當然包含中華人民共和國國籍。



她認為，若在野黨主張修法、且僅針對中國籍配偶或中配另設特別條款，不僅怪異，更形同特權立法，完全不符平等原則。“國籍法”是針對所有“中華民國”以外的外國國籍者，若特別做一個針對中配的條款，那是非常奇怪的特權法。