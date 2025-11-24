台軍方：全民安全指引是長期且必要投資

左起，柏鴻輝、劉世芳、藍委黃健賓、綠委王美惠、藍委張智倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）台官方發行的“台灣全民安全指引”19日起展開家戶普發作業，“國防部”副部長柏鴻輝今天指出，紙本印製作業決標金額為4279萬元，在應對不可預測的災害風險，可強化對民眾生命與財產安全的保障，屬長期且必要的公共投資。國際輿論對此也都表達好評與肯定，強調是各國強化社會韌性的趨勢作法，駐台使節也對此表態支持。



“內政部長”劉世芳則說，“國防部”陸續規劃、發布的新版民防手冊或生存指南，均普遍採行紙本與電子檔併行方式，透過普發或自由索取等機制提供資訊，並考量台灣部分高齡民眾對線上下載不甚熟悉，加上災時可能出現斷網、停電等極端情況，普發實體紙本具必要性。



“立法院”內政委員會今天邀請“內政部”、“國防部”等相關官員列席，就“普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估”進行專題報告，並備質詢。



柏鴻輝報告時指出，普發紙本能讓所有民眾取得防災資訊，不依賴網路或電力，有助高齡及偏鄉族群獲得即時資訊， 降低數位落差，確保危機發生時，國民能掌握正確應變資訊。



在“國家安全會議”及“行政院”指導下，以充分準備，普發計劃將確保每個家戶都能獲得安全指引，提供民眾危機應變資訊，進而提升全民“國防”安全及防災意識，強化全社會防衛韌性。



他表示，瑞典、芬蘭、捷克、荷蘭、愛沙尼亞等國家，陸續普發危機／防災手冊，其中捷克與瑞典均印發520萬冊、芬蘭850萬冊、愛沙尼亞58萬1000冊，法國正規劃印製3000萬冊普發民眾，各國普發政策獲英國衛報 (The Guardian) 、歐洲動態 (Euractiv)、愛沙尼亞世界(Estonian World)等國際媒體肯定，認為各國此舉提升國民防災意識、 保障民眾安全，並強化社會韌性。