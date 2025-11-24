台低調參與COP30　彭啟明：仍面臨限制

台“環境部長”彭啓明。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月25日電（記者 俞敦平）台“環境部長”彭啟明日前低調前往巴西參加聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。對此，他今日受訪時表示，台灣因非《聯合國氣候變化綱要公約，UNFCCC》締約方，官方代表難以進入正式談判場域，自己過去以“非政府組織，NGO”身分反而較能接觸各國，成為部長後卻受限更多。他表示，本屆在“友邦”協助下仍成功與多國代表密集會晤，並就氣候治理與淨零轉型交換意見。



彭啟明今在赴“立法院”備詢前受訪，說明低調參與COP30的經過。他表示自己過去以NGO身分參加過11次氣候會議，能與多國官方深入互動，但在擔任部長後反而因台灣地位受限，無法正式進入談判場域，形容“應該坐在裡面開會，卻因台灣關係不能參加”。



彭啟明說，台灣並非UNFCCC締約方，參與國際會議始終受到結構性限制，本屆仍需透過“友邦”協助與多元管道安排交流。他表示，多國代表肯定台灣的氣候治理方向，有“邦交”與無邦交國均主動協助，但因國際敏感度高，部分內容無法對外說明。



彭啟明認為，巴黎協定第6.2與6.4條有明顯進展，各國逐步朝完善國際碳市場方向前進。他表示，台灣雖非聯合國會員，也必須尋找與全球接軌的途徑，未來將持續與“友邦”合作，強化淨零轉型與碳權機制的國際連結。