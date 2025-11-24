賴清德稱台灣人有錢有閒　黃國昌：認知落差

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月24日電（記者 張穎齊）針對中日關係緊張，台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌24日表示，中日對立升溫對東亞區域和平還有台灣，都不是太好的事，期盼降溫緩和落幕。他同時提醒賴清德，台灣社會並非人人有錢又有閒，年輕人的高工時、低薪資的困境才是政府該面對的現實。



對於賴清德日前評論韓國女團TWICE在高雄開唱時稱“台灣人有錢又有閒”，黃國昌指出，娛樂活動固然值得開心，但政治人物不應藉此貼上政治色彩，也不該藉藝人舞台宣示政治立場。他提醒，台灣社會仍有許多年輕人繳不起房租、買不起房、養不起孩子，長期高工時、低薪資導致“月光族”普遍存在，賴清德講的有錢有閒，恐怕不是大多數人的生活寫照，這反映賴的認知與人民生活越來越遙遠。



台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌24日於黨團辦公室出席“詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！”記者會，並接受提問。



黃國昌指出，日本針對自衛權法理基礎，屬於嚴肅的法律問題，必須依據“日本事態應對法”相關規範審慎處理，日本政府對集體自衛權的行使仍有限度，這應由日本自身依法界定與解釋。台日長期以來在重大天災、震災時相互援助，累積了深厚友誼，民間互動真誠且穩固；面對中日關係緊繃，台灣應更著重於如何維持區域和平與穩定，這也是日本所希望看到的方向。



黃國昌表示，中日衝突持續升溫，對台灣與東亞和平穩定都非良策，台灣應該要看重的是區域和平，應冷靜面對。



至於黃國昌25至28日將率民眾黨青年團訪日，黃國昌強調，此行早在夏季規劃，與日本首相高市早苗上任或中日衝突無關。行程包括拜會日本主要政黨、東京都廳及民間企業，聚焦地方創生、長照與媒體產業交流，希望深化台日民間合作。他表示，此行是促進青年與日本公共事務交流的固定安排，外界無須過度政治解讀。