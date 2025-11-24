黃國昌：藍白合作先談地方治理　再談人選

民眾黨主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月24日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨、台灣民眾黨2026地方選舉的合作，台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌24日受訪表示，藍白合作依既定步調，雙方智庫目前正針對政策與地方治理議題對接，現階段談具體縣市或人選都言之過早，但藍白合作的變數不會變多，衹有民進黨的席次變少就好。



台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌24日於黨團辦公室出席“詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！”記者會，並接受提問。



媒體問，藍白在台北市議會合作是否仍有變數？因國民黨籍台北市議長、台北市黨部主委戴錫欽喊出要國民黨在議會單獨過半，黃國昌只說“藍白之間不會有太多變化，只要民進黨席次減少就好。”



記者問，國民黨籍“立委”陳玉珍、張嘉郡分別投入金門與雲林縣長選舉，是否還有縣市禮讓民眾黨的空間？



黃國昌說，2026地方選舉藍白合作仍依既定步調進行，雙方智庫目前正針對政策與地方治理議題對接，現階段談具體縣市或人選都言之過早。他強調，民眾黨將本於價值與政策主張推動合作。



黃國昌也說，陳玉珍、張嘉郡這些都是優秀同事，表現良好，但2026地方選舉牽涉政黨提名與合作機制，雙方都應依照程序辦理。他說，民眾黨與國民黨之間將先從政策、願景與價值出發，確定可共同推進的方向，再討論選舉合作的可能性，不用急著跳到特定縣市去討論。