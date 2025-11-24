鄭麗文：盼國民黨讓兩岸遠離戰火穩定和平

國民黨主席鄭麗文24日在桃園大溪頭寮陵寢謁陵後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文紀念國民黨創黨131週年，24日率黨務主管到桃園大溪慈湖與頭寮謁陵，向蔣介石和蔣經國致敬，場面莊嚴肅穆。鄭麗文在謁陵後受訪表示，在131周年黨慶這天，她希望中國國民黨能夠扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定和平。



鄭麗文24日先後到桃園大溪慈湖與頭寮謁陵，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑、副秘書長兼組發會主委李哲華、考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏等約40位黨務幹部與黨工都到場出席。



鄭麗文在謁陵後受訪指出，今天是中國國民黨自1894年創黨以來131週年的黨慶，在這個日子，她特地率領黨中央的副主席和一級主管等團隊，還有桃園市黨部的同仁與志工，到慈湖跟頭寮來進行謁陵。



她說，今天她倍感榮幸，也覺得肩上的擔子特別的重，因為大家都知道，在現代史上有三場非常重要的戰爭，都是由蔣介石所領導，包括北伐、抗日乃至於後來的國共內戰。這三場戰爭也決定了當代中國的命運，所以在過去烽火連天的時代，蔣介石保衛了“中華民國”，也保衛台灣。



鄭麗文強調，今天我們也希望中國國民黨能夠扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定跟和平。蔣經國是在台灣不分黨派備受推崇緬懷的最重要政治領袖，蔣經國在台灣的十大建設，讓台灣躋身亞洲四小龍，創造舉世羨慕的經濟奇蹟。



鄭麗文表示，但是蔣經國並沒有因此鬆懈，更在70年代末期、80年代的時候，就開始高瞻遠矚的布局，讓台灣的經濟轉型走向高科技產業發展，創造了台灣今天的“護國神山”。在後來更是用無比的智慧跟魄力，解除了戒嚴，推動了台灣和平的民主轉型。



她提到，蔣經國在推動十大建設，推動高科技產業，甚至於在進行民主轉型的時候，一樣的不被看好，各種訕笑，各種懷疑的眼神。但是大家都記得蔣經國曾說過“今天不做，明天就會後悔”，所以我們才有今天安居樂業的經濟成果與民主法治的制度。



鄭麗文強調，她今天要特別感謝蔣經國，也希望能夠繼續追隨秉持著經國先生的智慧、魄力跟遠見，因為很多事情今天不做，明天就會後悔，只要是對2300萬人有利的事情，無須遲疑，更不用畏縮。