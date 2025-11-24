不畏初選對手辦造勢　賴瑞隆持續打政策牌

綠委賴瑞隆24日安排“立法院”經濟委員會到高雄考察並討論“亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月24日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長黨內初選4搶1，剩不到2個月，各選將紛紛出招。綠委林岱樺已連辦岡山、旗山兩場大造勢，綠委邱議瑩30日在鳳山舉辦首場大造勢。綠委賴瑞隆則惦惦吃三碗公，暫不選擇跟進辦造勢，賴瑞隆24日到高雄考察推動亞灣2.0，持續主打政策牌。



賴瑞隆24日安排“立法院”經濟委員會到高雄考察，上午在“亞灣新創園”的3樓展演廳舉行簡報與討論，內容針對高雄經濟發展、交通建設相關計劃進度進行瞭解與討論，議題主軸就是“亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案”。藍委盧縣一也有派代表出席。



賴瑞隆曾歷任高雄市建設局、觀光局、新聞局、海洋局具有完整市府歷練，也經歷從“亞灣1.0”時期港區解嚴的艱難過程，並以“立委”身份協助“亞灣2.0”時期爭取國際產業鏈結。賴瑞隆10月也以“亞洲新灣區3.0：啟動大亞灣計劃”做為宣布參選起手式。



“亞灣2.0”是“亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案”的簡稱，旨在透過“中央”與地方政府攜手，以高雄亞洲新灣區為核心，結合AI、5G及生成式AI等技術，將該區域打造成智慧科技的創新與應用實證基地，範圍主要以高雄港周邊水岸為核心。



另外，針對民進黨高雄市長初選對手陸續辦造勢活動，賴瑞隆23日也有回應，他已經陸續在各地舉辦百場以上中小型政見會，人數甚至達3千人，接下來也會持續在各地政見會及市場與選民互動，把握最後50多天爭取支持。