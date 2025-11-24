綠干擾陸配任“立委”　黃國昌：劉世芳失職

民眾黨主席、黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月24日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨明年2月1日依照前主席柯文哲訂下的“兩年條款”，進行不分區“立委”換屆。民進黨政府以“國籍法”干擾陸配李貞秀遞補不分區“立委”。民眾黨主席黃國昌24日嚴詞批評，劉世芳恣意解釋法律、適用錯誤，行為失職。



黃國昌表示，針對陸配國籍與參政權的適用問題，《兩岸人民關係條例》與《國籍法》之間的關係應有明確界定，而非由行政機關隨意詮釋。如果連“內政部長”都搞不清楚《“憲法”》與《兩岸人民關係條例》之間的關係，卻還恣意解釋適用法律，那就是失職。



民眾黨不分區“立委”明年2月將大換血，黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟凱等7人將卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信等人遞補。若排名第15的不分區“立委”陸配李貞秀因國籍問題無法順利上任，將由黨團主任、備位名單第19的陳智菡遞補。



依照“中華民國”“國籍法”規定，持雙重國籍者若參與民選公職，須於1年內放棄“中華民國”以外國籍。李貞秀日前表態，願簽署“無雙重國籍切結書”以示清白。不過，“內政部長”劉世芳24日回應指出，現行國籍法並未規定此類切結書或具結方式，引發爭議。另也被質疑中國大陸非外國，官方無權援引要求陸配放棄大陸國籍。

