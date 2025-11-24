民眾黨青年團陳情　促綠速審青年基本法

民眾黨青年團24日前往“立法院”中興大樓前舉行記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月24日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨青年團24日前往“立法院”中興大樓前，舉行籲請“國會”儘速審議《青年基本法》記者會，呼籲民進黨籍“立委”、教育及文化委員會召委林宜瑾盡速進行協商、推進法案審查。現場約10名青年團成員集結，警方亦派出十餘名警力維安，過程和平，最後由“立院”工作人員代收陳情信。



領銜的民眾黨青年團發言人黃智笙表示，《青年基本法》的推動不只是立法程序，更是讓政府“看見青年、回應青年、對青年負責”的重要里程碑。他強調，台灣青年面臨升學壓力、低薪困境與居住不正義等多重挑戰，教育、住房、心理健康等政策卻分散於不同部會，導致治理斷裂、責任模糊，不能用切割式的治理去面對整個世代。



黃智笙指出，民眾黨版《青年基本法》明確要求政府定期檢視青年問題、提出行動綱領、公布改革進度，並建立跨部會協調與跨世代政策機制。他表示，青年政策不該隨選舉而起、隨政黨輪替而亡，應成為長遠發展的主軸之一。



他強調，《青年基本法》已完成公聽會程序，“行政院”版法案也已送入“立法院”，社會各界青年團體如台少盟、世代共好及多所大學青年組織都一致呼籲儘速協商三讀。民眾黨青年團今天到場，就是要讓“國會”聽見世代心聲，青年值得更好的未來，不該再拖到下一次研議、下一個會期、甚至下一場選舉。