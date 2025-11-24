國民黨慶　洪秀柱：要兩岸和平須回到一中

11月24日是國民黨黨慶，前黨主席洪秀柱在臉書發表看法。(照:洪秀柱臉書) 中評社台北11月24日電／今天是中國國民黨131周年黨慶，前國民黨主席洪秀柱透過臉書發文誌慶外，還憂心台灣正面臨兩股危險力量，包含日本首相高市早苗的冒進言行、賴清德的無能應對；她並重申，若要兩岸和平，就須回到歷史事實與“九二共識”兩岸同屬一中，而和平也才是台灣唯一的出路。



洪秀柱指出，在屬於中國國民黨的日子，要向堅守信念的同志致上最深的敬意，“歷史告訴我們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定”。



洪秀柱今天在臉書發文表示，台灣當前面臨兩股危險力量，一是日本首相高市早苗不負責任的冒進言行，動不動將台灣推向危險邊緣；二是“賴政府”的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。



洪秀柱強調，世界已經變了，如今的中國是全球不可或缺的重要力量，而它的穩定與核心利益所在始終是兩岸關係，“這不是誰喜不喜歡的問題，而是無可迴避的國際現實”。



洪秀柱主張，兩岸若要和平，就必須回到“九二共識”一個中國的政治基礎，在以《憲法》為基礎的“兩岸同屬一中”共識下，共同探尋未來和平統一路徑，台灣才有真正的安全，兩岸才能長久和平。



最後，洪秀柱期許國民黨在黨主席鄭麗文的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定、和平、理性的力量。