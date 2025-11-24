台安全指引有賴清德簽名　藍批軍方馬屁文化

藍委張智倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）台官方發行的第二版本“台灣全民安全指引”19日起展開家戶普發作業，中國國民黨籍“立委”今天質疑，第一版跟第二版差異並不大，除了增加堰塞湖的狀況外，是否僅多了賴清德簽名？他認為現在社會的政治氛圍不太好是事實，愈多政治符碼在裡面，反而會對宣傳穩定效果造成負面影響。



但“國防部”副部長柏鴻輝強調，不會用政治角度來處理這些事情，賴清德負責“統御三軍”，且守衛台灣安全，賴能簽名，對軍方來說是種鼓舞，也是肯定該本手冊。



國民黨籍“立委”張智倫則批評，賴清德的簽名根本沒必要，這只是軍方的馬屁文化使然。



“立法院”內政委員會今天邀請“內政部”、“國防部”等相關官員列席，就“普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估”進行專題報告，並備質詢。



牛煦庭質詢時問柏鴻輝，全民安全指引的最新普發版本跟日前送至“立委”各辦公室第一版的差異在哪？柏回應說，普發版與9月16日初步公布版本，最大差異在序言之處增加賴清德的簽名、內容增加堰塞湖可能溢流或潰壩指引，以及2至3個QRcode盡量變成短版，方便民眾查詢。



牛煦庭表示，並非說賴清德的簽名不好，但“國防部”聲稱有參酌世界各國版本，難道都有其他國家的版本也都有總統簽名嗎？



柏鴻輝回應說，自己沒有特別注意，但賴清德非常重視這件事情，這也是全台的事情，所以賴的簽名，對於“國防部”來說也是肯定，該簽名對工作同仁更是一種鼓舞。



牛煦庭認為，從社會大眾角度來看，賴清德是由選舉產生，這幾年台灣政治不是特別安定，彼此間或有仇視狀況，當加上簽名且馬上要普發時，就會被政治解讀。但柏鴻輝回應說，賴清德是“三軍統帥”，所有“國防白皮書”也都有他的簽名，“國防部”是中立角度，不會用政治角度來處理這些事。