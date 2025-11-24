張善政挺陸配參政權　強調沒道理給不同待遇

桃園市長張善政24日在桃園市議會受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月24日電（記者 盧誠輝）花蓮陸配村長鄧萬華8月因被“內政部”認定未放棄大陸國籍而遭解職，鄧提起訴願後被花蓮縣政府訴願審議委員會決議撤銷原處分。鄧案也讓陸配參政權引發討論，中國國民黨“立法院”黨團有意修法，明定陸配參政權不受“國籍法”規範。對此，國民黨籍桃園市長張善政力挺表示，沒道理給陸配不同待遇。



張善政24日到桃園市議會出席桃園市政府2026年度總預算案第一讀會議。張在會後針對陸配參政權受訪時強調，陸配在台灣生活這麼久，應該就是把台灣當作自己的家，沒有道理因為來源不同就給予不同待遇。



對於國民黨“立法院”黨團有意修法明定陸配參政權不受“國籍法”規範一事，張善政指出，推動修法時必須考慮“憲法”及“兩岸人民關係條例”的基本精神，在相關法規中從未出現過“中華人民共和國”字樣，“中央”卻持續以“國籍法”討論陸配的資格問題，在法理層面有問題。



媒體詢問張善政說是否支持陸配取得身分證時程從6年縮短至4年？張善政說，他相當樂觀其成，關於陸配參政權問題，基於尊重人權的精神，當然希望能夠盡早讓他們有機會參政，這是好事情。