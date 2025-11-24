25億建高雄鳳山車站淪觀光工廠　藍議員轟

國民黨籍高雄市議員鍾易仲24日質詢有關高雄鳳山車站（空中鳳城）斥資新台幣25億元卻淪便當工廠議題。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月24日電（記者 蔣繼平）由台鐵斥資新台幣25億元蓋的高雄鳳山車站（空中鳳城），因完工超過1年4度流標，最後台鐵自行招商預計規劃為“台鐵便當觀光工廠”車站。國民黨籍高雄市議員鍾易仲24日質詢批因好大喜功政治指導淪為便當工廠，他呼籲市府規畫串連捷運路網，把握最後機會亡羊補牢。



“空中鳳城”是高雄市鳳山車站的複合式車站大樓，以鳳山古城北門為發想，透過挑高圓拱造型連接A棟（10樓）與B棟（6樓）重現古城意象。總樓地板面積約1.3萬坪。建築已於2024年7月完工。



由於“空中鳳城”完工超過一年且後續招商四度流標，最後台鐵規劃改為自行招商，目前已將屋頂出租建置太陽能板，而站內則規劃部分空間成“台鐵便當觀光工廠”，但此舉引發熱議，更挨批淪“蚊子館”



鍾易仲24日在高雄市議會質詢時指出，台鐵最初將規劃“空中鳳城”做為指標六星飯店，卻因有“中央”與地方民代不顧客觀條件，硬要改為百貨公司與電影院，但因為人流關係一直流標，變成台鐵要自己經營，淪為觀光工廠，這點非常可惜。



鍾易仲表示，已發生了要怎麼亡羊補牢？不能讓鳳山車站繼續沒落下去，他認為市府能做的是把捷運拉進到鳳山車站，目前高雄計劃中的高雄捷運綠線“楠梓五甲線”是最後的機會，要列為優先路網，趕快做可行評估。



民進黨籍高雄市長陳其邁答詢表示，12月20日會再邀台鐵、民代做討論，解決除了台鐵招商策略要做調整之外，市府能做的部分包括打開附近交通死結，畫定特定範圍來做都更區，捷運的部分有列入通盤檢討，盼讓鳳山車站周遭地區能夠發展。



陳其邁也重申，鳳山車站（空中鳳城）的興建、營運及招商，全權由“公營台鐵公司”主導及負責。陳其邁還當場反虧鍾易仲上次質詢口誤講市府花了25億，其實是台鐵才對，結果被誤用，導致全台灣梗圖發得到處都是。