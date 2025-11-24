投資美4千億美元？國民黨團：停止黑箱談判

國民黨團召開“投資美國4000億美元？ 打破黑箱！國會報告！”記者會。（照片：國民黨團提供） 中評社台北11月24日電／英國《金融時報》日前引述知情人士說法，台灣可能投資美國4000億美元。中國國民黨“立法院”黨團24日上午召開記者會，嚴正要求民進黨政府，立刻公開提出完整說明。國民黨團特別強調，這不是反美，而是反黑箱；不是反“外交”，而是反對出賣“國家”未來。國民黨團支持台美合作、珍惜民主盟友關係，但堅決反對黑箱、濫權、越權承諾，未經監督就把人民的未來押給他國的危險作法。



國民黨團提出三項具體要求：一、立即停止黑箱談判。二、政府須依《條約締結法》立即向“立法院”報告。三、公開所有承諾內容和影響。國民黨團要求“行政院”、“經濟部”、“國安會”在一周內，公開向民眾完整說明，若民進黨政府選擇逃避，國民黨團將會採取更強而有力的監督作為。



國民黨團24日上午於黨團記者室，召開“投資美國4000億美元？打破黑箱！國會報告！”記者會，由國民黨首席副書記長林沛祥、國民黨籍“立委”馬文君、牛煦庭出席。



林沛祥表示，民進黨政府面對美國4000億美元承諾，竟全面黑箱，這筆金額足以改寫台灣未來，卻沒有任何評估、交代、監督。當全球因美國總統特朗普啟動貿易戰，正處於風聲鶴唳之際，國際媒體揭露，特朗普要求台灣4000億美元投資，這不是普通的貿易協商，這是足以重塑台灣10年產業結構，可能重創“國家”財政跟“國安”的巨額承諾。



林沛祥指出，民進黨政府迄今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源，甚至是否曾談及4000億美元都閃躲不願意承認。林沛祥質疑，台灣人民難道沒有知情權？台灣下一代難道沒有被告知的權利嗎？更令人無法接受的是，在民進黨政府完全不說明的情況之下，民眾甚至不知道12兆台幣從哪裡來？是否會排擠醫療、社福、教育預算？是否會讓公營事業被迫買單？是否會迫使台灣科技、半導體全面外移？是否要在美國打造另一個科技園區？這不僅僅是財政、產業問題，更是“中華民國”安全問題。

