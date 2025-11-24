土地搞定！蔣萬安：輝達與台北又近一步

台北市長蔣萬安24日PO出輝達副總裁Scott Ekman18日拜會的照片。(蔣萬安臉書) 中評社台北11月24日電／輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北北投士林科技園區（簡稱北士科）T17、T18，台北市政府24日會同新光人壽完成塗銷北士科T17、T18地上權登記，土地回歸市府，接下來將續行與輝達公司之專案設定地上權簽約等事宜。中國國民黨籍台北市長蔣萬安24日也在臉書PO出輝達副總裁Scott Ekman18日來訪、親自遞交投資意向書的合照，強調“輝達與臺北，又近一步！”



蔣萬安表示，輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵“台北有韌性，歡迎世界來做鄰居”！



台北市副市長李四川24日也證實，新壽的地上權在今天上午11點半的時候已經塗銷，回到北市府。他透露，輝達沒有投資金額上限，副總裁聽到子公司資本額8億時候還隨口講了一句“什麼8億？這麼小…”。



台北市政府要求輝達在台北市設立子公司，在地繳稅。李四川也說，“他大概沒有所謂投資金額的上限”，那天跟輝達講說，必須在台灣成立子公司跟北市府簽約，“副總裁很好玩，視訊時問我子公司資本額要多少，我們跟他講說要台幣8億，他隨口講一個什麼8億？這麼小的…”



蔣萬安指出，今天台北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、T18土地已正式回歸市政府。輝達副總裁Scott Ekman上周代表執行長黃仁勳來訪、親自遞交投資意向書。自己也向對方表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。



蔣萬安說，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵“台北有韌性，歡迎世界來做鄰居”！