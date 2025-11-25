宋興洲：沒有美國支持　日本遲早得縮

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月25日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗“台灣有事”言論，引起中日關係緊張。東海大學政治系教授宋興洲接受訪問表示，根據高市極右派立場，以及其擔任過內閣大臣的經驗，絕非單純失言，高市最主要的用意，一方面是鞏固內部支持，一方面是綁住美日軍事同盟，希望美國鬆綁對日本軍事限制，進一步朝日本“正常國家化”目標推進。



宋興洲指出，但高市或許沒有仔細評估，中國目前綜合實力究竟可以對日本產生多強大的壓迫，此外，高市也誤判美國對此事的態度，從美國撤離在日本的“堤豐”中程飛彈發射系統（Typhon missile launcher），到美國總統特朗普沒有表態的情況來看，美國並無打算捲進高市早苗所造成的泥淖當中，當中國開始在經濟、貿易、軍事、海上執法等全方位對日本“極限施壓”，而得不到美國支持的情況下，日本遲早得退縮。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



對於中日關係走向，宋興洲指出，高市早苗最大的依靠就是美國，日本政府也深知不可能單獨對抗中國，所以企圖藉美日安保條約，挑起事端，寄望美國有所表態，但從官方態度到美國的實際動作來看，美國並不打算背書。日前美國將部署在日本的“堤豐”（Typhon）中程飛彈系統撤離，這是一個極具指標性的戰略信號。



宋興洲說，顯然，美方並不打算捲進中日紛爭，美國將軍備撤離的舉動，無疑是在向北京釋放緩和訊號，這對日本而言形同“失了底氣”。高市早苗的強硬路線，基礎在於“美日同盟”，且預設美軍會為了日本的利益在第一線與中國對抗。但現實顯示，美國總統特朗普對中國的態度並不如同過往建制派的想法，不選擇與中國正面衝突，激化對抗。



宋興洲指出，當美國的“矛”開始後撤，僅留下日本作為“盾”在最前線承受壓力，日本所謂的“正常國家化”與軍事擴張，將失去最核心的安全保障。除了軍事部署的調整，政治上的訊號更為冷酷。面對高市早苗極具挑釁意味的發言，美國白宮與國務院採態度低調，對整起事件沒有表態，因為對美國來說，當前首要利益在於管控中美分歧，避免在經濟脆弱時刻捲入不必要的衝突。