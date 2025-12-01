中評關注：綠挺日觀光水產衝擊南台灣票倉

賴清德鼓勵民眾赴日旅遊，採購日本水產。（取自賴清德臉書） 中評社台中12月1日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗涉台言論，引起中日關係緊張，民進黨政府表態挺日，賴清德下令支持日本，鼓勵民眾赴日旅遊，並解除日本核災區食品管制，推廣民眾買日本水產。台灣觀光、養殖、農漁業都集中在中南部，綠營為挺日衝擊本土產業，恐怕波及南台灣鐵票倉。



民進黨南台灣鐵票倉出現鬆動危機。由於近期颱風數度重創南台灣，官方救災效率備受質疑，此外，綠營在台南、高雄市長選舉提名初選競爭激烈，有分裂風險，加上民進黨執政表現欠佳，民眾反感度上升，使得綠營在明年縣市長選舉陷入困境，南台灣選情不如以往穩固。



為了鞏固南台灣票倉，民進黨政府11月20日推出“行政院”版本的《財政收支劃分法》，藉此讓南部縣市可以分配較多資源，穩住選情，另一方面，賴清德也宣示提振境內觀光旅遊，要將台灣的觀光旅遊發展成下一個“兆元產業”，“交通部觀光署”也祭出旅遊補助優惠，刺激觀光市場。



但隨著中日關係緊張，台灣官方表達挺日立場後，上述政策開始出現矛盾，“賴政府”一面高喊本土觀光兆元產業願景，一面卻大力鼓吹民眾赴日消費，這種“左右互搏”的政策錯亂，正讓南台灣觀光產業遭受重擊。



以南部的觀光指標墾丁為例，墾丁觀光人次近年出現“雪崩式下滑”。根據統計，墾丁風景區旅遊人次已跌破近年新低，今年暑期旺季旅宿訂房率甚至慘跌至五成以下，昔日人聲鼎沸的大街如今門可羅雀。在地業者苦不堪言，直指政府對大陸遊客設限，在招攬其他海外遊客的成績又不佳，同時對內的旅遊補助僅是杯水車薪，如今政府又鼓勵台灣民眾赴日旅遊，南部的觀光旅遊業者不免感到失望。



此外，賴清德鼓勵民眾多採購日本產品，同時解除日本福島五縣核災區食品、水產等管制，這對集中在南台灣的養殖漁業無疑是負面消息，政府在缺乏完整配套措施下，貿然擴大開放日本水產品及核食進口，這些具價格競爭力的日本水產大舉壓境，勢必對本土養殖魚種造成嚴重的市場排擠效應。



民進黨政府為了“抗中挺日”，不惜犧牲南部觀光與養殖漁業者的利益，恐怕讓原本忠實的南部選民感到被背叛，影響對民進黨的觀感，是否反映到明年縣市長選舉結果，值得觀察。