民眾黨曝安全指引6500萬故意拆3筆閃監督

台灣民眾黨團批劉世芳。（照：民眾黨團） 中評社台北11月24日電／台灣軍方印製發放“台灣全民安全指引”改版手冊，總花費高達6500萬，還動用第二預備金。對此，台灣民眾黨團今天批評把預算拆成三筆（印製4279萬／地方作業1988萬／郵寄約183萬）以規避“立院”監督，反酸這都是政府保密防諜的一部分，用心值得肯定。



台軍方推出的“台灣全民安全指引”19日起展開家戶普發作業，網傳民眾指浪費公帑、製造恐慌，還說要丟到回收桶。對此，“內政部長”劉世芳今天在“立法院”內政委員會答詢時說，相信提供錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年有地震、天災，身處多災多難“國家”，“提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大”。



民眾黨表示，這本橘皮小書《台灣全民安全指南》實在是台灣之光，絕對有競爭諾貝爾科學獎的潛力，或至少應該去申請專利。只要時時把書放在身上，拿出來對著路人問：“你覺得這本書怎麼樣？”，就可以輕鬆辨識出對方到底是不是“土生土長的台灣人”？或是否罹患公主、王子病？



民眾黨指出，手冊內容把緊急通報電話藏在內頁、字小到年長者得先先找老花眼鏡才能閱讀，也不應該太苛求，畢竟要提升“國防”與全民安全，首先要辨識敵我，在民進黨的邏輯裡，兩者不可得兼。



最後民眾黨以反諷的語調表示，感謝“內政部長”劉世芳英明神武，上場即刻救援，為主責印製該出版品的“國防部”脫困，也為這本看似不起眼的出版品開發新功能、創造新價值。