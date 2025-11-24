釣魚台協會批高市涉台言論　轟賴罔顧日侵華

賴清德4月28日接見時任日本眾議員高市早苗。（照片：府方提供資料照） 中評社台北11月24日電／日本首相高市早苗稱“台灣有事，可能構成存立危機事態”，掀起波瀾。釣魚台教育協會24日發表聲明強烈譴責這番言論，同時，對於賴清德罔顧日本侵華史實及台灣人民的生命安全，附和高市的主張，釣魚台教育協會也強烈抗議！



釣魚台教育協會表示，民進黨執政以來，兩岸緊張對立情勢不斷升高，導致台海瀕臨戰爭邊緣，台海已成為備受國際關注，最可能引爆的火藥庫！高市早苗的這番言論，不啻在鼓勵賴清德繼續升高兩岸衝突，甚至應允一旦兩岸爆發戰爭，日本也會派兵介入！我們嚴厲譴責高市這種煽動民進黨、加劇兩岸對立衝突的發言！



釣魚台教育協會指出，日本侵華造成中國人民慘烈犧牲的殷鑑不遠，高市的發言不但破壞了日本對“一中原則”的約定、更撕毀了一個戰敗國對於和平的承諾，也表明了萬一兩岸發生武力衝突、日本將假借完全站不住腳的所謂自衛權、強行介入中國內戰的心態。果如此，則等同日本再次侵略中國，必將激起全中國人民的同仇敵愾，從而日本也必將遭受前所未有的重大劫難！



釣魚台教育協會表示，高市早苗的這番言論，和盤托出了日本自安倍晉三政府以來企圖以武力介入台海局勢的戰略安排，這在戰後以來是第一次。這不僅暴露了日本軍國主義餘孽，將重新召喚軍國主義的幽靈、復活軍國主義的意圖，極可能再次成為世界大戰的亞洲策源地。在此情勢下，日本人民是否會容許高市早苗之流的極右翼政客繼續當權、濫發狂言、甚至徹底毀棄和平憲法、令日本淪入萬劫不復的悲慘境地？這是對日本人民政治智慧的一大考驗。



釣魚台教育協會說，今年正值中國對日抗戰勝利八十周年、世界反法西斯戰爭勝利八十周年、台灣光復八十周年，然而八十年來，日本右翼政權始終拒絕承認戰敗，更拒絕為過去的侵略戰爭和殖民統治誠心道歉。二戰結束後，美國為了遏止亞洲澎湃洶湧的社會主義浪潮，不惜扶植本該為發動侵略戰爭負責任的日本軍國主義骨幹，重掌日本政治經濟大權，致使八十年來日本長期由不為發動侵略戰爭悔罪的右翼份子當政。而二戰後由美國主導建立的美日安保體制，也為日本軍國主義的復辟鋪設了道路。

