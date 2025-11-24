前藍發言人嗆劉世芳有太后病　把人民當奴才

台“內政部長”劉世芳嗆民眾有公主病，鄧凱勛說，是劉世芳有太后病，無視真實民意。（照片：鄧凱勛臉書） 中評社台北11月24日電／台官方發行的“台灣全民安全指引”19日起陸續發送到全台家戶，遭批評是浪費公帑、製造恐慌，還被有些民眾丟進回收桶。對此，台“內政部長”劉世芳今天表示，相信提供這些錯誤訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大。對此，中國國民黨前發言人鄧凱勛24日在臉書發文批，劉世芳耍官威、嗆人民已成民進黨日常，不是人民有“公主病”，是劉世芳有“太后病”，把人民當奴才，無視真實民意。



鄧凱勛表示，最近民進黨許多人的狐狸尾巴不斷跑出來，不小心講出心裡話，前有賴清德說人民有錢又有閒，後有劉世芳說台灣人不喜歡全民安全指引的，不是公主病、王子病，就是在無塵室長大。



鄧凱勛指出，劉世芳此話一出讓人瞠目結舌，民進黨沒有最離譜衹有更離譜，難道劉世芳是知道賴清德失言讓群情激憤，趕快出來圍魏救趙，單騎救主吸引炮火嗎？



鄧凱勛說，這些話語不是偶然，是民進黨的政黨邏輯，全黨上下都覺得人民過太爽了，應該要感激涕零黨的施捨，那些會給建議的、針貶時事的都是最刁的刁民！也難怪劉世芳會覺得花蓮災民在看風景、甚至要讓賴清德當“台灣國”的“主人”，再再顯示這位“內政部長”心中把人民當奴才、當笨蛋的心態，不禁讓人想感嘆一句“好大的官威呀劉大人”。



鄧凱勛表示，退一萬步來來說，把人民當成王子與公主，替人民拚好日子，甚至猶如無塵室一般保護全體民眾的安全，本來就是“公僕”該做的事情，劉世芳腦子裡已經根深蒂固把自己當成高高在上的“官”，甚至以此為批評，恐怕劉世芳才是愛說教的“太后病”！