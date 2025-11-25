莊伯仲：鄭麗文打天下要面對二大問題

中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月25日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文上任近一個月，中國文化大學新聞系教授莊伯仲接受中評社訪問表示，鄭與過去不同，擺脫宮廷政治、組織幹部扁平化，國民黨人多有期許，“選不選得過民進黨，還不知道，但至少罵得贏民進黨”、“嘴上可以打天下”的印象深入人心。但現仍是3個月內的蜜月期，鄭麗文後續仍得面對地方派系、黨員嚴重老化的問題。



至於綠營猛攻抹紅，鄭麗文強力主張的“九二共識”會否成選舉包袱？莊伯仲說，國民黨需要有九二共識2.0的論述，賦予新意義，進行好宣傳，只要民眾能理解，那就不會成為選舉包袱。



莊伯仲是美國韋恩州立大學傳播學博士，2011年曾任國民黨文傳會主委兼發言人，現為中國文化大學新聞系教授，曾任中國文化大學新聞系主任、中國時報記者、中央通訊社監事。



莊伯仲接受中評社訪問表示，鄭麗文從11月初接掌國民黨後，由於出身與前黨主席朱立倫不同，鄭自己沒有什麼班底，少了七大公八大佬的包袱，可以說是擺脫過去的宮廷政治，組織幹部扁平化。國民黨人對於鄭麗文也抱有期許，心中的想法大概是，“選不選得過民進黨，還不知道，但至少罵得贏民進黨”，因鄭出身民進黨，又走過街頭抗爭，罵得贏民進黨，大家能解氣，就是鄭不一樣的地方。



莊伯仲說，另外，鄭麗文也比較勇於挑戰禁忌，例如到馬場町秋祭，雖民進黨抨擊鄭緬懷“共諜”吳石，但這件事頂多是綠營同溫層開心，對國民黨的衝擊較小，反而展現出民進黨對於白色恐怖和轉型正義的矛盾。基本上，鄭麗文執掌的國民黨風格一變，“嘴上可以打天下”的印象深入人心。



莊伯仲話鋒一轉指出，不過，現在應該是鄭麗文的蜜月期，為期大概3個月，之後還是得面對國民黨每天開門後的柴米油鹽醬醋茶。現在的國民黨中央，就像春秋戰國時期的周天子，影響力待考驗，即便黨中央說藍白合，但若在地方派系利益受到威脅，就會成為國民黨要面對的問題，這需要鄭麗文持續對於地方派系的經營。

