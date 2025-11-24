盧秀燕：公職不應有其他國籍　不論中美日

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台北11月24日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，公務人員或民意代表應以“中華民國”為唯一“國籍”與效忠對象，不應有其他國籍，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該。



民進黨政府主張依《“國籍法”》，擔任民選公職陸配必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，不過實務無法達成。



中國國民黨“立法院”黨團20日召開記者會，書記長羅智強20日表示，在“憲法”之下，大陸地區不是外國，根本沒有“國籍法”適用問題，規範陸配是用兩岸人民關係條例，不是“國籍法”，民進黨現在就是違法濫權打壓陸配。為保障陸配參政權，國民黨團將提修法，明定陸配參政權不受“國籍法”規範。



《中央社》報導，民進黨籍台中市議員陳淑華、江肇國今日在台中市議會質詢盧秀燕對修法的看法，盧秀燕答詢說，“中華民國”是公務員及民代唯一效忠的“國家”。



此外，江肇國追問盧秀燕，是否同意陸配歸化“中華民國”年限從6年縮短到4年。



盧秀燕表示，“立法委員”有修法職權，還不知是否這樣修法，也是大家在臆測，她不評論臆測的事。以目前法律及個人意見，公職及民代就應以“中華民國”為唯一“國籍”及效忠對象。



她說，曾發生議員或“立委”被發現持有美國籍或其他國籍後不得不去職，道理很明白，沒有針對性，“只要是‘中華民國’以外的國家都不應該是我們效忠的對象”，當然各國各有國籍規定，有些國家容許雙重國籍，但公務員及民代都應以“中華民國”為唯一“國籍”且唯一效忠對象，這非常清楚。