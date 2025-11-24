台陸戰隊關島聯訓　蘇紫雲：強化與美軍交流

台軍方智庫“國防安全研究院國防戰略與資源研究所長”蘇紫雲。（中評社 資料照） 台軍方智庫“國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員”舒孝煌。（中評社 資料照） 中評社台北11月24日電／台灣海軍陸戰隊第66旅下轄第2步兵營今年10月以全員、全裝方式搭乘海軍玉山號船塢運輸艦，前往關島的美國陸戰隊基地進行為期1個月訓練。台軍方智庫、“國防安全研究院”“國防戰略與資源研究所長”蘇紫雲分析，適逢海軍陸戰隊轉型中，強化與美軍陸戰隊的交流演訓，汲取最新作戰概念相當重要，也彰顯雙方高度政治互信。



根據《中央社》報導，蘇紫雲指出，在政治層面上，此為落實美國國防授權法（NDAA）多次要求美軍擴大與台灣聯合演訓的建議，並與軍方“陸吼專案”對接，而前往美國本土或屬地進行演習，彰顯出雙方高度政治互信。



蘇紫雲提到，軍事層面上，由陸戰隊扮演報載的攻擊軍，符合參謀本部應援作戰的作法，讓陸戰隊能汲取攻守雙方的角度與思維，並將反饋帶回台灣作為後續建軍備戰參考。



不過，蘇紫雲認為，報載提到玉山軍艦於“夜間”靠泊關島的目的，應是美軍已掌握中國衛星的太空軌跡，由於衛星並非全時偵查，因此是利用衛星飛越關島上空時的“間隙”，靠泊避免遭偵查。



蘇紫雲建議，台陸軍的聯合兵種營、防空等單位均曾與美方交流，而根據公開情資僅剩砲兵營未與美方協訓，建議可補足此兵種；另外，日前提及台軍方擬在明年大幅修改“單兵戰鬥教練”報告詞，並走向簡單、易懂，此舉與持續強化美方協訓的政策方向不謀而合，讓“國軍”具備包括口令在內的共通性。



“國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員”舒孝煌提到，海軍陸戰隊赴美關島受訓並非首次，前“國防部長”邱國正過去曾低調證實過。關島因地緣位置與印太接近，時常會協訓相關單位，台美間也簽有海上不期而遇協定，因此玉山軍艦曾與美軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦進行相關操演。



舒孝煌認為，近期台美軍事升溫，提升海軍陸戰隊在內的兩棲作戰能力相當重要；陸戰隊是具備突擊能力的勁旅，適逢陸戰隊轉型中，強化與美國陸戰隊的演訓，能夠汲取美軍最新作戰概念，相當重要。