吳怡農諷民進黨操盤手　若會選大罷免不會這樣

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農。（中評社 資料照） 中評社台北11月24日電／民進黨2026台北市長初選，僅有壯闊台灣聯盟發起人吳怡農遞交參選意願書，吳怡農24日在廣播節目被問及2023年補選被批評佛系打法，“因此很多人不支持你選台北市長”，吳回應，“如果這些黨內操盤手、如果這些名嘴們，如果真的這麼會選的話，我們大罷免也不會有這樣的結果，大罷免結果清楚看到催出6成投票率，最後是不同意大於同意票，‘我們沒有爭取到社會的支持”，這是最現實的”。



吳怡農24日接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪，被問“上次跟王鴻薇補選的一仗，明明可以贏，為什麼要那麼佛系的打法”？導致不少支持者因此不支持他選台北市長。吳怡農說，當然不認同被評為“佛系打法”；他認為大家的分析錯誤了，“覺得很多名嘴甚至黨內的操盤手，他們可能太久沒有去瞭解或者不願意去看清楚台北市選民結構，這是第一點。”



吳怡農強調，但是為什麼輸呢？這也是必須導正大家的誤會，依照當時媒體人的說法，當時的選法根本沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實他一直都是領先的，“但我必須承認做錯一件事情，就是沒有提早讓這些媒體人、名嘴瞭解自己的分析與策略，為什麼在中山松山選區，也是台北市的縮影，為什麼在這個地方訴求必須是理性的，避免挑起藍綠那種對抗仇恨，因為這個選區結構的基本盤是藍大於綠，這是要面對的競爭現實，不可以忽視這件事情”。



為何認為自己失敗在沒有好好去溝通？吳怡農續指，因為當時這麼多人的攻擊跟看衰，影響了支持者的士氣，最後在他贏跟領先的中山區投票率，松山區投票率低了10%，很少在同一個選區看到投票率有這麼大的差距，這個落差差了7、8千票，也就是說原本是贏的，可是首先因為媒體界的攻擊，也影響了基層的投票意願，這是自己做得不夠好的地方。



被問及“那基本盤就是因為佛係打法？”吳怡農表示，必須說佛系打法也不是自己說的詞，大家不要忘了，不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、沒有汙辱對手，但絕對挑戰對手的主張、立場及政見，這是大家可能的誤會，一直講佛系佛系，大家好像不知道他選舉在做什麼？但是台北市民期待的是理性的討論。



另外，被問到“有綠營人士對你上一次的選舉（2023年‘立委′補選）攻擊，因此唱衰你可以做為候選人的條件？你知道嗎？”對此，吳怡農回應，“如果這些黨內操盤手、如果這些名嘴們，如果真的這麼會選的話，我們大罷免也不會有這樣的結果，大罷免結果清楚看到催出6成投票率，最後是不同意大於同意票，‘我們沒有爭取到社會的支持′，這是最現實的”。



吳怡農表示，而且這個“判斷”差多少？“這些比較資深的聲音們，他們的判斷在大罷免上，大家看到百分之百的大錯特錯，在大罷免投票之前，已經有好多操盤手在面試補選區的候選人，大家以為至少贏（成功罷免）10幾席，所以可以看到傳統的政黨在無意中，這麼多年下來，已經跟社會大眾有一些脫鉤了”。