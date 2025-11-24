雲林土庫宴盛大開席　文化與美食新體驗

雲林土庫宴吸引來自14個縣市美食愛好者齊聚土庫。（照:雲林縣政府提供） 中評社雲林11月24日電／雲林縣政府、土庫鎮公所、土庫好COOL商圈發展協會共同舉辦《土庫宴》活動，11月22日晚間在土庫鎮順天宮前中山路街區隆重登場，中國國民黨籍雲林縣長張麗善表示，土庫宴席開200席，集結12家在地特色店家共同推出10道風土料理，結合地方故事、主題說菜、音樂演出與文化導覽，吸引來自14個縣市美食愛好者齊聚土庫，享受一場兼具美味與文化深度的特色宴席。



出席“土庫宴”的包括雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、縣府建設處長廖政彥、“立法委員”張嘉郡、土庫好cool商圈理事長魏安助與縣議員黃美瑤、王鈺齊、張維心、蔡明水、林文彬、土庫鎮民代表會主席王錦文、黃凱議長助理黃鳳、沈宗隆議員助理沈昱霆、陳乙辰議員秘書吳佳璋等地方代表熱情參與，展現土庫地方創意與商圈活力。



張麗善指出，土庫過去是農產加工、布袋戲文化、宗教信仰的重要據點，土庫也是她的故鄉，如今透過“土庫宴”以整合美食與文化的形式，將小鎮的味道與記憶端上餐桌。



晚間宴席以品珍香麵包與順成油廠聯手的花生香吐司，以及海王子茶飲揭開序幕，再由阿海師鴨肉麵線、怪人花枝鱔魚羹、川龍食堂扁魚白菜、烏雞郎蒜頭薄荷烏骨夯雞、珍和蟹老闆結合萬源製麵舖推出的拳頭飯糰與涼麵等料理接續上桌，每一道菜皆融合地方食材特色，展現土庫風味與生活文化。尾聲則由古早味雙糕潤店與樂米工坊的米蛋糕作為壓軸，為整體餐席畫下甜美句點。



“土庫宴”透過美食重新連結地方記憶，是推動小鎮文化觀光的重要起點。本次活動成功將土庫庶民美食轉化為文化品牌，透過風味與故事結合，讓在地產業得以創新行銷，不僅讓居民看見家鄉驕傲，也吸引更多旅客深入探索雲林。



土庫鎮長陳特凱表示，土庫鎮是座適合低碳慢遊的小鎮，短短2公里距離匯聚古蹟、宗教、美食，公所與在地商圈已做好充裕準備，迎接各地遊客到訪，ㄧ起放慢腳步好好品味富含文化底蘊的土庫。



活動在土庫在地文史工作者謝暉宏老師演唱中揭開序幕，溫暖的歌聲營造出濃厚的地方氛圍。餐桌上的10道料理在說菜導覽中連結食材故事與文化脈絡，並由知名主廚與擺盤設計指導吳文智老師強化視覺呈現，讓每道菜都成為“端得出場、說得出故事”的文化展演。



為深化活動的文化內涵，“土庫宴”特別邀請萬得文化協會來分享土庫地方故事、街區文化與信仰特色，讓參與者在享用佳餚的同時，也能對小鎮的歷史軌跡與生活風貌有更深刻的認識。活動中穿插“土庫故事互動問答”等設計，搭配雲林科技大學雲響管樂社現場演奏，使整場宴席更充滿文化厚度與人情溫度。



縣府建設處長廖政彥指出，這次“土庫宴”共超過20個地方店家參與，包含宴席料理、餐會伴手禮與文化導覽體驗店家，展現土庫商圈緊密合作與品牌共創的成果。同日下午同步推出的“穿越古廊道—街區文化導覽小旅行”，由地方導覽員帶隊走訪庄役場、順天宮、第一市場等地標，讓民眾從餐桌走到街角，親身體會土庫文化，是地方觀光與產業整合的成功示範。



土庫好cool商圈理事長魏安助表示，今次土庫宴除12家店家熱情參與外，還額外贈送伴手禮，來自8間店家特色商品集合成福袋概念，讓參與遊客滿載而歸。未來也希望這麼有意義的活動能持續，推廣土庫在地美食。



張麗善強調，“土庫宴”不僅是一場美食活動，更是文化展演與風土行銷的創新行動。縣府與商圈團隊期盼未來能再延伸活動成果，持續推出限定版宴席、小旅行與文化節慶活動，將土庫的風土故事與在地品牌逐步深化並推向海內外，成為雲林最具記憶點的文化名片。